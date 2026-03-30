Külföld :: 2026. március 30. 18:57 ::

A francia Nemzeti Tömörülés új polgármesterei eltávolították az uniós zászlókat a hivatalaik homlokzatáról

A francia szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés egy héttel ezelőtt megválasztott polgármestereinek egy része eltávolította az európai uniós zászlókat a polgármesteri hivatalok homlokzatáról. A lépést a legnagyobb ellenzéki párt vezetői támogatják, míg a kormány populizmusnak minősítette.

"Ki a városházáról az európai zászlókat! Helyet a francia zászlóknak!" - írta vasárnap az X közösségi oldalon a délnyugati Carcassonne új polgármestere, Christophe Barthes, csatolva egy felvételt, amelyen ő maga veszi le az európai zászlót, helyén hagyva a nemzeti és a regionális okszitán zászlókat.





Christophe Barthès, maire RN de Carcassonne, a décidé à son tour de retirer le drapeau européen de sa mairie. 🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — « Dehors les drapeaux européens à la mairie, place aux drapeaux français ! »Christophe Barthès, maire RN de Carcassonne, a décidé à son tour de retirer le drapeau européen de sa mairie. pic.twitter.com/erdzBqwqXL March 29, 2026

A déli Cagnes-sur-Mer új polgármestere hétfőn közzétett egy fényképet a városháza homlokzatáról, amelyen nem volt európai zászló, míg az északi Harnes településen Anthony Garénaux-Glinkowski polgármester március 24-i beiktatásakor eltávolította az európai és ukrán zászlókat.

"Vajon az európai támogatásokat is el fogják utasítani, amelyeket a gazdáink, a vállalkozásaink az újraiparosításra kapnak? Vissza fogják adni a juttatásaikat az Európai Parlamentnek?" - tette fel a kérdést Benjamin Haddad európai ügyekért felelős miniszter az AFP hírügynökségnek nyilatkozva. "Ez populizmus, ami azt biznyítja, hogy a Nemzeti Tömörülés nem változott meg" - tette hozzá.

A francia helyhatósági választásokon a 35 ezer francia település közül a korábbi 22 után 74 településen választották meg polgármesternek a Nemzeti Tömörülés jelöltjeit, elsősorban közepes és kisvárosokban.

Nincs olyan jogszabály Franciaországban, amely kötelezővé tenné az európai szimbólum jelenlétét a polgármesteri hivatalok homlokzatán, kivéve május 9-ét, Európa napját. Az alkotmány csak a nemzeti trikolórt ismeri el.

Bár a nemzetgyűlés 2023-ban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely kötelezővé tette volna a francia és az európai zászlók kitűzését a 1500 főnél népesebb települések polgármesteri hivatalainak homlokzatán, a szenátus azt még nem vizsgálta meg, így mindeddig a törvény nem lépett hatályba.

Januárban több, elsősorban vidéki önkormányzat levette az európai zászlót a homlokzatáról, hogy így támogassa a gazdákat, amelyek tüntetésekkel tiltakoztak az EU és a Mercosur országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen.

(MTI nyomán)