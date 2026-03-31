Külföld, Gazdaság :: 2026. március 31. 15:10 ::

Németországban 6,3 százalékon stagnált a munkanélküliség márciusban

Németországban a piaci várakozásoknak megfelelően nem változott a munkanélküliségi ráta márciusban, a világjárványt nem számítva 2020 szeptembere óta a legmagasabb szinten, 6,3 százalékon maradt - közölte a szövetségi munkaügyi hivatal, a Bundesagentur für Arbeit (BA) kedden.

Egy évvel korábban, 2025 márciusában is 6,3 százalék volt a ráta.

A keddi jelentés szerint a munkanélküliek száma szezonálisan kiigazítva 2,977 millió volt, ugyanannyi, mint februárban, és 55 ezerrel több tavaly márciushoz viszonyítva.

Németországban a munkanélküliek száma az elmúlt tíz évben nem haladta meg a hárommilliót.

(MTI)