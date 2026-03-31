Külföld, Háború :: 2026. március 31. 18:38 ::

Starmer sértegetése ellenére nem mondja le amerikai látogatását a brit uralkodó

Elutazik tervezett amerikai állami látogatására a brit uralkodó. A Buckingham-palota keddi tájékoztatása szerint III. Károly király és felesége, Kamilla áprilisban látogat az Egyesült Államokba, Donald Trump amerikai elnök meghívásának eleget téve.

Az udvar szóvivője külön hangsúlyozta, hogy a királyi házaspár a brit kormány tanácsa alapján tesz látogatást az Egyesült Államokban.

A hivatalos tájékoztatás megfogalmazása szerint III. Károly és Kamilla utazásának célja a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modernkori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulóján.

A látogatásra mindazonáltal a brit-amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor. A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Donald Trump amerikai elnök emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nem egyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben.

Trump alig néhány órával a brit uralkodó washingtoni látogatásának bejelentése előtt, a Truth Social közösségi portálon megjelent keddi bejegyzésében úgy fogalmazott: azoknak az országoknak, köztük az Egyesült Királyságnak, amelyek a Hormuzi-szoros lezárása miatt nem jutnak hozzá repülőgép-üzemanyaghoz, azt tanácsolja, hogy egyrészt vásároljanak az Egyesült Államoktól, amelynek bőségesen van ebből az üzemanyagfajtából, másrészt, "ha megkésve is, de szedjenek össze valamennyi bátorságot, keljenek át a szoroson és szerezzenek maguknak" repülőgép-üzemanyagot.

Trump közölte azt is: ezeknek az országoknak meg kell tanulniuk, hogy harcoljanak önmagukért, mert az Egyesült Államok a továbbiakban nem segít nekik, ahogy "ők sem segítettek nekünk".

"Iránt gyakorlatilag megtizedeltük, a munka dandárja elvégezve, ti pedig menjetek és szerezzetek magatoknak olajat" - áll az amerikai elnök bejegyzésében.

Trump korábban személyesen Starmerre is tett bíráló, számos brit vélemény szerint kifejezetten sértő megjegyzéseket, miután a brit kormányfő elutasította a részvételt az iráni hadműveletekben.

Nemrégiben, a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva az amerikai elnök például úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi brit kormányfő "nem egy Winston Churchill". Churchill állt a brit kormány élén a második világháború idején, és ő volt a néhai II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke is, amikor a jelenlegi uralkodó 2022-ben elhunyt édesanyja 1952-ben trónra lépett.

Trump bíráló kijelentései után felerősödtek a király amerikai látogatásának lemondását sürgető hangok Nagy-Britanniában.

Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője nemrégiben hivatalosan felszólította a kormányfőt arra, hogy beszélje le III. Károly királyt washingtoni utazásáról.

Davey szerint ugyanis az uralkodó amerikai látogatása hatalmas diplomáciai megtiszteltetés lenne Trump számára, márpedig ilyesmiben "nem szabad részesíteni olyasvalakit, aki sértegeti hazánkat és károkat okoz nekünk".

A brit kormány ugyanakkor jól érzékelhetően igyekszik az uralkodó bevonásával is enyhíteni a két atlanti szövetséges ország közötti feszültségeket. Ennek egyik kirívó jele volt, hogy Trumpot - aki első elnöki időszaka alatt is járt nagy-britanniai állami látogatáson II. Erzsébet királynőnél - tavaly szeptemberben III. Károly is állami látogatáson látta vendégül.

A két ország kapcsolataiban még nem fordult elő, hogy ugyanazt az amerikai elnököt kétszer is meghívják nagy-britanniai állami - vagyis formálisan az uralkodó vendégeként teendő - látogatásra. Ugyancsak példátlan volt Trump újabb meghívása abból a szempontból, hogy második hivatali idejüket töltő amerikai elnököket a mindenkori brit uralkodó hagyományosan már nem invitál teljes körű állami látogatásra.

(MTI)