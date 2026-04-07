Külföld :: 2026. április 7. 10:35 ::

Halálra késelte tanárnőjét egy diák Oroszországban

Halálra késelte tanárnőjét egy diák az oroszországi Permi határterületen kedden - közölték a helyi hatóságok.

Oleszja Baguta, aki orosz nyelvet és irodalmat tanított egy dobrjankai iskolában, kedd reggel nagyon súlyos állapotban került kórházba, miután az iskola bejárata közelében megkéselték - mondta el Dmitrij Mahonyin regionális kormányzó. "A támadó egy 17 éves tinédzser volt" - írta a Telegramon, hozzátéve, hogy a fiút a rendőrség őrizetbe vette. "Sajnos az orvosok minden erőfeszítése ellenére nem tudták megmenteni" - áll az üzenetben.

Az orosz Nyomozó Bizottság szerint az 1970-ben született tanárnő osztályfőnöke volt a fiúnak, akinek indítéka egyelőre nem ismert. A diák és tanára között hosszú ideje konfliktus állt fenn. A fiúnak tanulmányi problémái voltak, és egyszerűsített tanterv szerint tanult - közölték a hatóságok.

Az incidenst követően a régióban minden oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket - közölte a terület oktatási minisztériuma.

Az év eleje óta az orosz hatóságok több erőszakos incidensről számoltak be oktatási intézményekben, köztük két késes támadásról egy uráli egyetemen és egy szibériai iskolában, valamint egy légpuskás támadásról egy közép-oroszországi tanintézetben.

(MTI)