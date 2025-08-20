Gazdaság :: 2025. augusztus 20. 22:14 ::

Az EKB vezetője nem zárja ki az EU gazdasága növekedésének lassulását a harmadik negyedévben

Az euróövezet gazdasági növekedésének üteme valószínűleg lassulni fog a harmadik negyedévben a nemzetközi kereskedelemben tapasztalható folyamatos bizonytalanság hatására - jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke szerdán az EKB honlapján olvasható beszédében.

A Világgazdasági Fórum egy genfi paneltanácskozásán fölszólaló bankvezető megfogalmazása szerint "a közelmúltbeli kereskedelmi megállapodások csökkentették, de nem szüntették meg a kiszámíthatatlan politikai környezet miatt továbbra is fennálló globális bizonytalanságot", kiemelve az ágazati vámok körüli tisztázatlanságot.

Az euróövezet exportvezérelt gazdasága ellenállónak bizonyult az év első felében, részben azért, mert az európai vállalatok partnerei igyekeztek feltölteni készleteiket, mielőtt az Egyesült Államok vámokat vetett volna ki az importra. Christine Lagarde szerint ez a tényező a harmadik negyedévben már nem lesz pozitív hatással az euróövezet növekedési ütemére.

Christine Lagarde megjegyezte, hogy az Egyesült Államokba szállított európai termékekre kivetett tényleges vámtétel 12-16 százalék között lesz. Ez valamivel magasabb, mint az a vámtarifa, amelyet az EKB júniusi alapelőrejelzéseinek elkészítésekor figyelembe vettek, ugyanakkor jelentősen alacsonyabb, mint a bank pesszimista előrejelzésében szereplő több mint 20 százalékos mérték.

"Az EKB közgazdászai szeptemberi előrejelzéseikben figyelembe veszik majd az EU-USA kereskedelmi megállapodás euróövezeti gazdaságra gyakorolt hatását" - mondta Christine Lagarde.

Az euróövezet GDP-növekedése a második negyedévben negyedéves alapon 0,1 százalék volt, míg az éves infláció az elmúlt hónapokban a jegybank 2 százalékos célszintjén állt.

A szakértők és a piaci szereplők többsége jelenleg arra számít, hogy a szeptember 10-11-én tartandó következő ülésen az EKB 2 százalékon tartja a betéti rendelkezésre állás kamatlábát.

(MTI)