A cselgáncsozó Pupp Réka ötödik

Pupp Réka ötödik lett vasárnap a cselgáncsozók 52 kilogrammos súlycsoportjában a tokiói olimpián.

Az Atomerőmű SE idei Eb-bronzérmese két győzelem után kikapott a negyeddöntőben a svájci Fabienne Kochertől, majd a dél-koreai Park Da Szolt verte, így következhetett a harmadik helyért a tekintélyes eredménylistával rendelkező Odette Giuffrida. Az olasz dzsúdós ezüstérmes volt Rióban, tavaly megnyerte az Európa-bajnokságot, idén pedig második lett, de több Grand Slam-, és Grand Prix-győzelemmel is büszkélkedhet.

Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, eddigi egyetlen találkozójukat a 26 éves rivális nyerte az idei Eb-n.



Pupp Réka (j) és az olasz Odette Giuffrida a bronzmérkőzén (kép: MTI/Kovács Tamás)

Második összecsapásuk elején Pupp Réka tűnt aktívabbnak, de aztán egy percen belül kétszer is az olasz próbált dobást indítani, majd újra, ennek következtében a magyar versenyzőt intette a bíró. A folytatásban is Giuffrida kezdeményezett, majd Pupp Réka is, ám végül értékelhető akció nélkül telt el a négy perc. Az aranypontig tartó ráadásból fél perc telt el, amikor az olasz ippont érően a földre csavarta Puppot, és nyert.

"A sorsolás után megpróbáltam úgy felfogni, hogy ez egy nagy lehetőség, az olimpiai címvédővel kezdeni, egy nagy skalpot megszerezni, és végig arra gondoltam, hogy meg kéne verni" - nyilatkozott a világ- és Európa-bajnok Braun Ákos tanítványa a nap első meccsére és egész napos teljesítményére utalva. Hozzátette, amit tudott, beletett a bronzmérkőzésbe is, de a végén nem tudott kiforogni ellenfele dobásából.

"Most még van bennem csalódottság, de olimpiai újoncként egy ötödik hely nem rossz. Mindig bíztam az edzőmben, de egy jó eredmény azért jól jön visszaigazolásként" - mondta. "Mentálisan sikerült megerősödnöm az utóbbi időben, ettől kinyílt a dzsúdóm. Elkezdtünk szakemberrel dolgozni, ami nem csak beszélgetést, hanem feladatokat jelent, és ennek köszönhető, hogy csak magammal foglalkozom a meccsek előtt, nem pedig azzal, hogy mi lesz, vagy mit várnak tőlem."

A hét magyar cselgáncsozó közül hétfőn Karakas Hedvig (57 kg) lép tatamira Tokióban.

(MTI)