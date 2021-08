Sport :: 2021. augusztus 6. 07:20 ::

Helebrandt 17., Venyercsán 20. lett 50 km-es gyaloglásban

Helebrandt Máté a 17., Venyercsán Bence a 20. helyen végzett 50 km-es gyaloglásban pénteken a tokiói olimpián.

Helebrandt 3:57:53 óra, míg Venyercsán 3:59:05 óra alatt teljesítette a távot Szapporóban.

A két magyar atléta közül Helebrandttól volt várható a jobb szereplés, aki a 2017-es londoni világbajnokságon országos csúccsal (3:43:56 ó) a hatodik helyen ért célba ezen a távon. Az 2018-as berlini Eb-n is jó eredményt érhetett el volna, de emlékezetes versenybalesetet szenvedett, amikor az élmezőnyben haladva rálépett egy eldobott vizespalackra, és lábközépcsont-törést szenvedett.

A második olimpiáján induló Helebrandt - Rióban 20 km-en a 28. lett - a mezőny második felében gyalogolt a verseny elején, majd fokozatosan előrébb tört. Öt kilométernél a 30., 15-nél 40. volt, 40 kilométernél viszont már huszadik, a célba pedig a 17. helyen érkezett.

"Fáradtság és a kimerültségen kívül nincs nagyobb baj" - mondta a verseny után egy kerekes székben ülve a nyíregyházi atléta az M4 Sportnak. - "Tényleg sikerült kiadnom magamból mindent, egy másodperccel sem tudtam volna jobbat menni."

Helebrandt azt is elmondta, hogy taktikailag nem teljesen elégedett, helyezésben végezhetett volna előrébb, de a körülmények egyáltalán nem kedveztek neki.

"Katarban két éve a világbajnokságon nem tudtam befejezni a versenyt, mert a meleg, párás idő egyáltalán nem kedvez nekem, de a mostani felkészülésem nagyon jól sikerült" - jegyezte meg a 32 éves gyalogló, akinek 36 kilométernél volt egy holtpontja, ami után a célig nagyon nehéz versenye volt, amit "nem kíván senkinek".

A 25 éves, első olimpiáján szereplő Venyercsán is hasonlón teljesített: az öt kilométeres mérőpontnál csupán az 54. helyen haladt, 25 km-nél a 41., majd 45-nél már a 23. helyet foglalta el, végül huszadik lett.

"Az 50 kilométer önmagában is elég kemény, de a nyári 50-re ez hatványozottan igaz. Próbáltam okosan versenyezni, jól beosztani az erőmet és ez nagyjából sikerült" - értékelte versenyét Venyercsán, hozzátéve, hogy végig csak magára figyelt, nem nézte, hogy hol áll, majd beszélt a szapporói időjárásról is. - "Sokkal párásabb, sokkal nehezebb itt a levegő mint otthon és ha süt a nap, nagyon nagy az ereje, ezért a hőérzet is három-négy fokkal magasabb."

(vélhetően magyar felmenőkkel is rendelkezik a nyitrai atléta, de nem beszéli a nyelvet, a felesége viszont magyar - a szerk.) csak a 14. helyen zárt. A leghosszabb távú atlétikai számot meglepetésre a lengyel Dawid Tomala nyerte meg, akinek ez volt az első nagy nemzetközi sikere. A címvédő felvidéki Matej Tothcsak a 14. helyen zárt.

Az 59 fős mezőnyből tízen feladták a versenyt, két indulót pedig kizártak.

A hosszú távú atlétikai versenyeket (gyaloglás, maraton) a tokiói hőség miatt rendezik az onnan 800 kilométerre északra fekvő városban. Ugyanakkor a gyaloglók így is 30 fok feletti melegben teljesítették a táv nagy részét.

(MTI)