Sport :: 2021. augusztus 6. 14:28 ::

Kovács Saroltának tavasszal még a térdét a műtötték, most bronzérmet nyert az öttusázók versenyében

/Bővített hír./

Kovács Sarolta nagy küzdelemben bronzérmet nyert a női öttusázók versenyében a tokiói olimpián.

A másik magyar induló, Gulyás Michelle - akinek szintén volt esélye kiemelkedő eredmény elérésére - a gyengén sikerült lovaglás után a 12. helyen végzett.



Fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

A 2016-ban egyéniben világbajnok Kovács kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, harmadikként kezdte meg a kombinált számot, melyben rögtön az első lövészetnél hibátlanul célzott, így megelőzte a dél-koreai Kim Sze Hit, ráadásul eltüntette 11 másodperces hátrányát a rajtnál éllovas orosz Juliana Batasovával szemben. Az élcsoporthoz viszont felzárkózott a remekül futó Kate French, aki 800 méter megtétele után már elsőként érkezett a második lövészethez szorosan a nyomában a székesfehérvári öttusázóval.

Másodjára már némi pontatlanság is csúszott Kovács lövészetébe, de így is a brit riválisa után hagyta el a lőállást, hátránya mindössze három másodperc volt. Az újabb 800 méteren ez nyolcra nőtt, ráadásul a szintén remekül futó litván Laura Asadauskaite hátulról egyre jobban közelített az élcsoporthoz. Kovács aztán megint nagyszerűen célzott - ezúttal hat lövés kellett az öt találathoz -, így French mögött továbbra is második volt.

A negyedik lövészet sem hozott változást, French behozhatatlan előnnyel vágott neki az utolsó körnek, Kovácsnak pedig nem volt elég előnye, hogy maga mögött tartsa a Londonban győztes Asadauskaitét, de a harmadik pozícióját könnyedén őrizte meg.

A harmincéves székesfehérvári öttusázó, aki tavasszal térdműtéten esett át, harmadik olimpiáján szerepelt: Londonban 33., Rio de Janeiróban 16. volt.

Gulyás a kombinált számban a hetedik legjobb teljesítményt nyújtotta, amivel a 16. pozícióból a 12. helyre tudott feljönni.

Kovácsé a magyar csapat 16. érme - öt arany és hét ezüst mellett a negyedik bronz - a japán fővárosban.

Kovács Sarolta-portré:

Született: 1991. március 12., Tapolca

Klubja: Volán Fehérvár

Versenyszáma: egyéni

Olimpiai eredményei: bronzérmes (2021), 16. (2016), 33. (2012)

További kiemelkedő eredményi: egyéniben - világbajnok (2016), vb-ezüstérmes (2011); Eb-ezüstérmes (2017), Eb-bronzérmes (2018), csapatban - világbajnok (2016, 2017, 2018), vb-ezüstérmes (2011, 2012), vb-bronzérmes (2009, 2015), Európa-bajnok (2011, 2018), Eb-ezüstérmes (2010, 2017), Eb-bronzérmes (2009, 2012); váltóban - világbajnok (2008, 2011), vb-ezüstérmes (2013), Európa-bajnok (2010, 2011), Eb-bronzérmes (2007), vegyes váltóban - Eb-bronzérmes (2017, 2018)

(MTI)