Sport :: 2022. augusztus 19. 17:12 ::

Négy érmet, köztük egy aranyat hozott a péntek a magyar kajak-kenusoknak

A magyar versenyzők négy érmet, köztük egy aranyat szereztek a pénteki döntőkben a müncheni multisport Európa-bajnokság keretében zajló kajak-kenu kontinensviadalon.

Kőhalmi Emese és Rendessy Eszter nagyszerűen lapátolva megnyerte a kajak kettesek 1000 méteres versenyét, míg K-1 500 méteren Varga Ádám hatalmas küzdelemben másodikként ért célba. Az 1000 méteres férfi kajaknégyes bronzérmes lett, akárcsak az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenukettes ugyanezen a távon.

Az első számban, férfi K-4 1000 méteren Magyarország tavaly ezüstérmet szerzett az Eb-n a most egyformán eltiltott fehéroroszok és oroszok közé beékelődve, de ezúttal egy teljesen más összeállítású csapat szállt vízre. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó, Mizsér Attila fia, Márk által sztrókolt Mizsér, Béke Kornél, Erdőssy Csaba, Erdélyi Tamás egység a nyolchajós mezőnyben a németekkel és a spanyolokkal vívott nagy harcot, végül harmadikként ért be, azaz magyar éremmel kezdődött a döntős program.

"A saját példám alapján azt mondtam a fiamnak, hogy a teljesítmény legyen rendben, ha úgy fejezi be az ezer métert, hogy mindent kiadott magából, akkor elégedett lehet bármelyik helyezéssel" - mondta az MTI-nek a befutó után a Szöulban ötkarikás bajnok öttusacsapat tagja, aki a lelátón szurkolt első felnőtt világversenyén szereplő fiának.

"Mindent kiadtunk magunkból, én már féltávnál éreztem, hogy a végén lesz baj, mert nagyon nagy lendülettel indultunk el, bár ez is volt a terv - értékelt aztán az eredményhirdetés után a 19 éves Mizsér Márk. - Amikor beértünk, sokáig azt hittem, hogy megelőztek minket a szerbek, de szerencsére kiderült, hogy mégsem. Előre aláírtam volna ezt az érmet, hiszen tavaly még ifi Európa-bajnokságon indultam. Szeretnék majd később olimpiai számokban is indulni, de először az U23-as korosztály következik."

A női kajak ketteseknél egy nagyon fiatal páros, a 20 éves Kőhalmi és a 19 éves Rendessy képviselte a magyar színeket, az egység egy remek előfutam-győzelemmel biztosította a helyét a legjobb kilenc között. A fináléban is nagyon bátran versenyzett, hamar az élre állt és végig tartva az előnyét aranyéremnek örülhetett.

"Nagyon jó pályát tudtunk jönni, én nagyon élveztem a versenyt. A végén azért jöttek a lengyelek, de tudtuk tartani magunkat" - nyilatkozott Kőhalmi.

"Egyetértek, nagyon jó pályát teljesítettünk. Kétszázzal a vége előtt éreztem, hogy a lengyelek megindulnak, ezért az utolsó ötven méteren még én is behoppoltam egyszer. Ha valaki tavasszal azt mondja, hogy ilyen szezonom lesz a felnőttek között, biztosan nagyon kinevetem" - mondta Rendessy.

A tavalyi, tokiói olimpián még szerepelt a műsorban a férfi kenu kettesek 1000 méteres száma, amely azonban azóta kikerült a programból, és ez meg is látszik az indulók számán, a mostani Eb-re már csak éppen egy döntőnyi hajó nevezett. Köztük az Adolf, Fejes páros, amely különlegesnek számít, mivel mindkét 22 éves kenus a jobb oldalon evez, ez pedig nem megszokott a nemzetközi mezőnyben. A duó sokáig a középmezőnyben haladt, aztán a táv második felében feljött harmadiknak, végül ebben a pozícióban ért be a németek és az olaszok mögött.

"Nem volt ideális, hogy előfutam nélkül kellett vízre szállnom, de tegnap és ma délelőtt is edzettem, hogy ne legyen annyira idegen a pálya. Ez működött is, mert jó pályát tudtunk menni. A jövőben sem akarjuk ezt a számot elengedni, bár készülünk az új olimpiai számra, az 500 méterre is" - mondta Fejes.

"Magunkhoz képest jól rajtoltunk, talán annak is köszönhetően, hogy idén már az 500 párosra is koncentráltunk. Végig ott tudtunk lenni Brendeléktől egy hajóra, és ez mindenképpen bíztató. Az utolsó ötvenen egy kicsit szétestünk, de nem vagyunk csalódottak" - fogalmazott az MTI-nek Adolf.

Az FTC 28 éves kenusa, Balla Virág tavaly második lett az Eb-n 500 méter egyesben, és miután két hete, a vb-n csak a címvédő és világbajnok ukrán Ludmila Luzan tudta megelőzni az európaiak közül, most is esélyes volt a dobogóra. A táv nagy részében harmadikként is lapátolt, de végül horvát riválisa lehajrázta, így ismét meg kellett elégednie a negyedik hellyel. A számot a spanyol Maria Corbera nyerte.

"A spanyol lány nagyon kilőtt az elején, én pedig úgy gondoltam, majd az utolsó kétszázon indítok egy nagyot, de ez sajnos most nem jött össze. Mindent kiadtam magamból, nagyon elfáradtam. Fájt, hogy a horvát lány megvert, mert eddig 500-on még a közelemben sem volt. Szerettem volna dobogóra kerülni, de ez jól fog jönni a következő évben a felkészüléshez, mindig erőt ad, ha gyengébben szerepelek" - nyilatkozott az MTI-nek Balla.

A tokiói olimpián 1000 méteren Kopasz Bálint mögött ezüstérmes Varga Ádám ezúttal K-1 500 méteren indult, és a csütörtöki előfutamban egy több mint magabiztos győzelemmel tette le a névjegyét. A döntőben a portugálok klasszisa, a vb-bronzérmes portugál Fernando Pimenta, a tavalyi Eb-n harmadik cseh Jakub Zavrel és a német Jacob Schopf ígérkezett a legnagyobb riválisának, végül utóbbival vívott óriási csatát. A táv második felében hol egyikük, hol másikuk vezetett, aztán a hazai kajakos jött ki jobban a harcból. A 22 éves Varga ezüstérmet szerzett.

"Éreztem, hogy ketten vagyunk harcban a győzelemért, körülbelül az egész távot fej fej mellett csináltuk végig, akárcsak az olimpián, ezer méteren. Ötven méterrel a vége előtt elé kerültem, de aztán visszaelőzött, a végére pedig eléggé bekötöttek az izmaim és elfáradtam, de örülök, hogy tudtam küzdeni az első helyért. Teljesen elégedett vagyok a második hellyel és büszke vagyok magamra" - értékelt Varga.

A többi döntőt szombaton és vasárnap rendezik a kajak-kenu Eb-n.

(MTI)