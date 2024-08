Sport :: 2024. augusztus 1. 12:46 ::

Marchand: sokkal gyorsabbnak gondolom Milák Kristófot magamnál

León Marchand, a 200 méter pillangó és a 200 méteres mellúszás párizsi aranyérmese sokkal gyorsabbnak tartja magánál a szintén kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristófot, akit szerdán remek hajrával megakadályozott a címvédésben 200 méter pillangón.

A korábban a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpset edző Bob Bowman francia tanítványa a verseny után elmondta, hogy félénknek tartja magát, így furcsa volt számára a szerda esti döntők középpontjában lenni, de a hazai közönség buzdítása vitte előre, mivel minden levegővételnél hallotta a szurkolókat a Paris La Défense Arénában. Az utolsó 50 méteren pedig a vízből is érzékelte, hogy a tömeg valósággal megőrül a lelátón.

"Nagyon sok versenyét láttam már, és sokkal gyorsabbnak is gondolom Milák Kristófot magamnál, úgyhogy próbáltam minél közelebb lenni hozzá 150 méternél, utána pedig beleadni mindent a célig. Jól tudtam tapadni rá, mert messze volt a világcsúcsától, és a víz alatti úszásommal is sok időt tudtam rajta hozni, nagyon élveztem ezt az úszást, ráadásul az egyéni csúcsomat is alaposan sikerült megjavítanom" - mondta a versenyt követő sajtótájékoztatón Léon Marchand az M4 Sport helyszíni stábjának. A francia klasszis szerint meg sem fordult a fejében, hogy mindkét számot megnyerje, így ez számára is meglepetés volt. A helyzetét az is megnehezítette, hogy mindössze két órája volt a két döntő között a pihenésre, ezzel együtt minden pillanatát élvezte a szerdai versenynek.

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint Milák Kristóf a lehető legjobban építette fel az úszását 200 méter pillangón.

Milák az eredményhirdetést követően nem állt meg a magyar újságírók kérésére a vegyes zónában, illetve a hivatalos sajtótájékoztatón sem vett részt. Marchand sem volt ott, de ő a 200 méter mell döntője miatt, amelyet nem sokkal később meg is nyert.

(MTI)