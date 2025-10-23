Sport :: 2025. október 23. 16:42 ::

Szijjártó: bekérettük az osztrák nagykövetet a ferencvárosi szurkolók vonatának megállítása miatt

Bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az osztrák nagykövetet, amiért nem engedték be a ferencvárosi szurkolók különvonatát a szomszédos országba - írta a tárcát vezető Szijjártó Péter csütörtökön a Facebookon.

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte, hogy nem engedték be Ausztriába a szurkolókat, akik az esti Ferencváros-FC Salzburg futballmérkőzésre tartottak.

"Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál" - emelte ki.

"Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat" - tájékoztatott.

"Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt!" - tette hozzá.

Frissítés: Az m4sport.hu információi szerint a vonatot időközben a határról visszafordították Magyarországra, várhatóan 17 óra körül indul vissza Budapestre.

A játékosok részéről Dibusz Dénes a Facebookon azt ígérte, a meccsről lemaradó szurkolókét is küzdeni fognak.

(MTI - M4)