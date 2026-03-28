2026. március 28. 20:53

Magyar-szlovén: egygólos hazai győzelem

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég szlovén csapatot a Puskás Arénában rendezett szombati barátságos mérkőzésen.



Képek: MTI/Purger Tamás

A magyarok végig közelebb álltak a vezetés megszerzéséhez, végül a győztes gólt a 79. percben Schön Szabolcs lőtte, alig két perccel a pályára lépése után. Marco Rossi szövetségi kapitány a becserélt Bárány Donát és Szűcs Tamás személyében két újoncot avatott a találkozón.

A nemzeti együttes legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.

(MTI)