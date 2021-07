Holokamu :: 2021. július 11. 21:34 ::

Esther úgy élte túl a "haláltábort", hogy Auschwitz női zenekarának harmonikása lett

Gyászol Németország. Egy Auschwitz-túlélő halála tovább facsarja a magyar pedofilellenes törvény által már így is szorongatott, bánatos szívét.

A 96 évesen is antifasiszta hiphoppal hódító Esther Bejaranótól búcsúzik a németországi politikai elit krémje. Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök és Heiko Maas külügyminiszter sem tarthatta magában könnyeit, hogy elköszönjön egy olyan zenésztől, aki a "náci megsemmisítő tábort" úgy élte túl, hogy Auschwitz női zenekarának (értik, egy megsemmisitő táborban...) tangóharmonikása volt. Úgy, hogy harmonikázni nem is tudott... De látott ennél már nagyobb csodát is a hololegendárium. Alább az MTI híre, a nácizást és a haláltáborozást is benne hagytuk, hadd lássa mindenki, merre tart manapság a kóserjobboldali kurzus szekere.



Esther Bejarano (kép: AAP)

Életének 96. évében elhunyt Esther Bejarano, a holokauszt egyik leghíresebb túlélője, az auschwitzi náci megsemmisítő tábor női zenekarának tagja.

Esther Bejarano Hamburgban hunyt el szombaton, rövid, súlyos betegség után, családja és barátai körében - közölte a Németországi Auschwitz Bizottság Egyesület (Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V.).

A holokauszt emlékezetének megőrzéséért és a szélsőjobboldali, idegengyűlölő és antiszemita nézetek ellen folytatott évtizedes küzdelméről ismert aktivista a Saar-vidék tartományi Saarlouis-ban született 1924-ben egy zsidó kántor lányaként.

Gyermekkorában megtanult zongorázni, fuvolázni és furulyázni. Tizenöt éves korában szülei bátorítására megpróbált Palesztinába szökni a náci Németországból. Elfogták, kényszermunkára ítélték. Szüleit és testvérét a nácik 1941-ben Litvániába deportálták és meggyilkolták.

Auschwitzba 1943-ban hurcolták. A haláltábort annak révén élte túl, hogy sikerült bejutnia a fiatal nőkből összeállított lágerzenekarba tangóharmonikásnak, holott korábban nem játszott a hangszeren.

Németország felszabadítása után kivándorolt Palesztinába, a későbbi Izraelbe. A zsidó államból 1960-ban visszaköltözött Németországba. Hamburgban telepedett le családjával, és a holokauszt után huszonöt évvel is megmutatkozó antiszemitizmussal szembesülve, kezdte el társadalmi aktivista munkáját, amelynek ugyancsak fontos eleme volt a zene. Így például a Coincidence nevű zenekarával, amelyet gyermekeivel alapított, antifasiszta és jiddis dalokat játszottak, jóval a nyolcvanon túl, 2008-ban pedig csatlakozott a Microphone Mafia nevű német-török-olasz együtteshez, amely az amerikai hiphopot ötvözi európai és közel-keleti zenei elemekkel.

Társadalmi munkájáért egy sor kitüntetést kapott. "Mindig lesz helye a szívünkben" - írta Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök a gyermekeinek küldött részvétnyilvánító táviratában.

Kiemelte: Esther Bejarano a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mit jelent a kirekesztés, az üldöztetés és a kínzás, és bátran kiállt a náci rezsim üldözöttjeiért.

Heiko Maas külügyminiszter egy Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy Esther Bejarano "fontos hang volt a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben", és ez a hang hiányozni fog Németországnak.