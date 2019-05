Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nemcsak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.

Az Egyesült Államok kormánya régóta próbálja gyengíteni a Huaweit. Eddig leginkább azt szerették volna elérni, hogy az 5G-hálózatok javában zajló építéséből minél több országban – köztük Magyarországon is – zárják ki a kínai vállalatot. A Huawei által gyártott mobilkészülékekről eddig kevés szó esett – attól eltekintve, hogy hivatalosan nem forgalmazzák őket az USA-ban –, most viszont mégis úgy tűnik, ezen a fronton éri végzetesnek tűnő lövés a gyártót, mellyel a Reuters vasárnap este közölt értesülése szerint több fontos üzleti kapcsolatot is felfüggesztett a Google.

B terv: saját operációs rendszer

A Huawei nagyon szívesen dolgozik a Google platformjával okostelefonjain – fogalmazott Die Weltnek adott márciusi interjújában Richard Yu, a vállalat vezérigazgatója. De fel kellett készülniük arra az eshetőségre is, hogy ez nem mindig lesz így. Yu akkor azt mondta: ha bármikor is olyan helyzet áll elő, hogy az amerikai kormányzat ellehetetleníti az Android használatát, az nem éri majd őket váratlanul, van B tervük, már elkészítették a saját operációs rendszerüket.

Az ügyhöz közeli forrásra hivatkozó amerikai hírügynökség azt írja, a Huawei azonnal elveszti a jogot az Android operációs rendszer minden ezután kiadott verziójának használatához, sőt a kisebb frissítéseket sem kaphatják meg a Huawei telefonjai. Szintén nem lesz elérhető a készülékekről a Play áruház, de még a Gmail, a Google Naptár és a Google Térkép sem.

A döntés persze nemcsak a Huaweit, a felhasználókat is érzékenyen érinti, főleg azokat, akik nemrég vásároltak valamilyen Huawei-készüléket – például a nemrég bemutatott új csúcsmobilt, a P30 Prót. Őket igyekszik most nyugtatni a Google azzal a bejegyzéssel, amit Twitterre írtak ki magyar idő szerint hétfő hajnalban.

A megosztás szerint: miközben igyekeznek megfelelni az amerikai kormány elvárásainak, az olyan szolgáltatások, mint a Google Play vagy a Google Play Protect továbbra is elérhető és működőképes marad a már meglévő eszközökön.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.