Migránsbűnözés :: 2025. augusztus 24. 20:33 ::

Nagybányán verekedésbe torkollott a vendégmunkások viselkedése

„A helyszín ismét Nagybánya, Erdély. A videón láthatjuk, a helyi munkásoknak elegük lett abból, hogy a nepáli vendégmunkások nem hajlandóak megosztani munkaeszközeiket a helyiekkel, mely következtében verekedés alakult ki a helyi Aramis gyár épületében a román és a nepáli munkások között, melynek csak a rendőrség tudott véget vetni” – írja a Nacionalista Zóna.

Mint írják, ez egy újabb példa, hogy ők nem tudnak és nem is hajlandóak beilleszkedni, egyik országban sem. Az amúgy is alulfizetett munkásoknak elegük van abból, hogy a nepáli és mindenféle országból hozott „munkaerő” olcsóbban dolgozik – így állandó a feszültség mindenhol, ahova őket behozzák.

Mi a megoldás? Remigráció! Most! – összegzik.