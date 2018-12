Idézzük az index.hu beszámolóját, amely szerint az egyik felszólaló tolmácsolta a püspök úr gondolatait:

Arra is kitért, hogy nem mehet el szó nélkül amellett, hogy gyújtogatás volt, szánkókat rongáltak, rendőröket provokálták egyesek, ezzel nem lehet elérni a kitűzött célokat. „Meggyőződésem hogy a legtöbben ti is így látjátok. Tartsátok szem előtt önbecsüléseteket. Jézus biztosan azt üzenné ma nekünk, hogy békésen álljatok ki céljaitokért. Tegyük le az erőszakot.”

Az egész levelet nem ismerem, de ha az idézetek, a tolmácsolt gondolatok pontosak, akkor érzésem szerint valami baj van a püspök úrral. Én például nem vagyok biztos abban, üzenne-e, s ha igen, mit üzenne ma a tüntetőknek Jézus. Igaz, nem vagyok püspök, nem vagyok Beer Miklós. Nekem valahogy nem súg Jézus semmit erről a tüntetésről.

Hiányérzetem is van. A beszámoló szerint a váci püspök úr például nem tette szóvá, hogy egyes tüntetők Jézust is gyalázták ( felvétel van erről ). Arra sem utalt a püspök úr, hogy a keresztények számára szent adventi időben tüntetnek néhány ezren, ami még akkor is elgondolkodtató, ha egy tüntetés célja nemes és jogos. Azon is érdemes eltöprengeni, hogy tegnap, szombaton nem volt tüntetés, vasárnap, advent harmadik vasárnapján viszont igen. Ezzel semmi baja a váci püspök úrnak, neki Jézus bizonyára azt üzente, nem kell megszentelni az Úr napját. Keresztény ember tudja, hogy az advent a magunkba fordulás, a csönd, a fölkészülés ideje. Ismétlem, keresztény ember számára az advent ezt jelenti. Beer Miklós számára viszont, úgy látszik, nem. Szomorú, nagyon szomorú.