Extra :: 2019. február 21. 06:53 ::

Rendszeres időjárás-jelentést küld a Marsról az Insight űrszonda

Időjárás-jelentést küld kedd óta a Marsról az Insight űrszonda, amely nemcsak a vörös bolygó hőmérsékletéről, hanem a széljárásról és a légnyomásról is naponta továbbít adatokat.

Mérései szerint az űrszonda körzetében – az Elízium-síkságnak egy sekély, porral és homokkal teli kráterében, ahol novemberben az Insight landolt – vasárnap tipikusan késő télies idő volt, a napi maximum elérte mínusz 17 Celsius-fokot, a minimum mínusz 95 Celsius-fok volt. A délnyugati szél sebessége elérte az óránkénti 65 kilométert – közölte az amerikai űrkutatási hivatal honlapján.

Az időjárást érzékelő, jegyző és az adatokat továbbító készüléket a NASA pasadenai bolygókutató laboratóriumának (Jet Propulsion Laboratory) és a spanyolországi Asztrobiológiai Központnak a kutatói fejlesztették ki és készítették el.

A számos szenzorral ellátott Auxiliary Payload Subsystem (APSS) minden korábbi marsi missziónál több információt tud biztosítani a vörös bolygó időjárásáról – közölte a NASA.

„Ez egy idegen hely meglátogatásának érzését kelti. A Marsnak jól ismert légköri jelenségei vannak, ám azok mégis eléggé különböznek a Földétől” – mondta Don Banfield, az Insighte meteorológiai szolgálatának vezető tudósa.

A folyamatos adatgyűjtés lehetővé teszi a kutatók számára, hogy érzékeljenek olyan „környezeti hangokat” is, amelyek hatással lehetnek a robotgeológus űrszonda műszerei, a SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) nevű szeizmométer és a hővezetést mérő HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) által gyűjtött adatokra. Mindkét műszer érzékeny a marsi hőmérséklet-ingadozásra. A SEIS érzékeny a légnyomás és a széljárás változására is.

Az Insight november 26-án landolt a Mars felszínén, a 360 kilogrammos robotgeológus nem mozog, egy helyben, az Elízium-síkságon fogja végezni feladatait. A következő hetekben a távirányítású műszer az űrkutatás történelmében először öt méter mélyre fog fúrni a Mars talajában, amelynek hőmérsékletét és hővezető képességét vizsgálja. Az adatok a Földhöz hasonlatos égitest keletkezésének és fejlődésének jobb megértéséhez járulhatnak hozzá.

(MTI)