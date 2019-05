17 napig kóborolt egy hawaii erdőben egy 35 éves helyi nő, miután egy séta során eltévedt, és nem talált vissza az autójához.

Amanda Eller egy kis barlangban lakott, páfrányokkal takarózott, s elsősorban vadgyümölcsökön élt, de megevett éjjeli lepkéket is. Ellen május 8-án tűnt el, s miután barátja bejelentette az esetet a rendőrségen, önkéntesek és rendőrök ezrei keresték őt gyalogosan, helikopterekkel, illetve drónokkal.

Miután megtalálták, Eller elmondta, hogy amint tudatosult benne, hogy eltévedt, először megpróbált visszatalálni az autójához, majd két nap után taktikát váltott, s minden erejét arra összpontosította, hogy elegendő vize legyen. A harmadik napon megcsúszott, és vagy 6 métert zuhant, s eltörte a lábát, egy nappal később pedig egy gyorsan érkezett áradás elvitte a cipőjét is. A The Guardian beszámolója szerint a hideg volt a legnagyobb ellensége, éjszakánként páfrányokkal takarta be magát. A megpróbáltatások ellenére nem adta fel, minden nap úgy kelt fel, hogy elhatározta, ez a nap lesz az, amikor végre megtalálják őt.