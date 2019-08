Extra, Antimagyarizmus :: 2019. augusztus 3. 11:54 ::

A métely soha nem érhet véget: Coca-Colával fertőz a buziforradalom Budapesten

A soha véget nem érő Pride-hónap után az amerikai multicég “Love Revolution” néven kezdte el deviáns kampányát, szétplakátolta a metró- és villamosmegállókat, a belváros legforgalmasabb helyeit a homoszexualitást népszerűsítő képekkel - írja a Patrióta.info.



Már az eddig LMBTQXY˘í#} közösségek mellett kiállt Coca-Cola igyekszik kelet felé terjeszteni a deviáns viselkedést. Jelenleg éppen egy menő dologként, egy trendi szokásként próbálja beállítani a homoszexualitást. Elég elgondolkodtató a tény, hogy a 18 alattiaknak nem ajánlott Nemzeti Dohányboltokba való belépést szabályozza a jelenlegi törvény, de a tömegközlekedéssel utazó három/négy/öt éves gyermekeknek szembesülniük kell ezzel a gyomorforgató látvánnyal a belváros utcáin.



Talán most még nem komoly, de félő, hogy csak idő kérdése (a plakátok felbukkanásáról lásd kapcsolódó anyagunkat)

A jelenlegi Fidesz-kormány nemhogy a Budapest Pride-ot nem tiltotta be, de az anarchista, szélsőbaloldali fajtalankodó rendezvényeik ellen sem tett semmit, sőt még ki is vezényelték hozzájuk a Pintér őrség pár tucatnyi tagját, hogy védjék az érzékeny tornából felmentetteket. Ha így folytatják az álnemzeti “kormányzást”, akkor Magyarországon is megjelenhetnek a megszokott felvonulásnál sokkal szélsőségesebb, gusztustalanabb kampányfilmet:

