Extra :: 2019. augusztus 22. 13:11 ::

Szegény Dzsenifert minduntalan elrabolják

Reklám





Már nem bírja idegekkel a Tolna megyei Páriban élő Takácsné Vali, akinek már harmadszor rabolják el a 16 éves lányát idegenek. Ezúttal egy kocsiba tuszkolták és elhajtottak vele - írja a Ripost nevű fideszes szennylap. Alább olvasható a szívszorító történet.



„Felháborító ez az egész” – kezdte Takácsné Vali a Ripost-nak.

„A rendőrök már kétszer mentették ki a lányomat, Takács Judit Dzsenifert annak a férfinek a házából, aki nem hagyja őt békén. Néhány napja sikerült hazahozniuk a lányomat, kék-zöld volt a keze, de senkinek sem árulta el, mitől. Nagyon meg volt rémülve, hiszen hetekig tartották fogva egy házban. A rendőrök elmesélték, hogy amikor bementek az ingatlanba, senkit sem láttak, ám amikor a ferdén álló szekrényt megmozdították, akkor észrevették, hogy az eltorlaszol egy ajtót és egy lépcsőt. Miután lementek a lépcsőn, megkerült a lányom."

Az édesanya azt hitte, hogy az akkori tettes, egy már gyermekes férfi, aki egy bálon ismerte meg a lányát, végre békén hagyja Juditot.

„Azt hittem, vége a horrornak, ami velünk történik…"

"A lányom engedélyt kért tőlem pár napja, hogy átsétálhasson a 7 éves testvérével az utca végén lakó rokonunkhoz. Nagyon jó idő volt, úgy gondoltam, nem történhet baj, hiszen csak a szomszédba mennek. Alig indultak el, csörög a telefonom: látom, a rokonunk hív. Összeszorult a szívem, rögtön tudtam, hogy hatalmas a baj. Átrohantam hozzájuk és megkérdeztem, mi történt. Judit kistestvére sírva szaladt hozzám, majd a rokonok elmesélték: megállt a gyerekek mellett egy autó, kiszállt belőle két férfi és bedobták a 16 éves lányomat, aki fogta a kishúga kezét. A rokonok abban a pillanatban már az autónál is voltak, de csak a kicsi lányt tudták kihúzni, Juditomat nem. Azt mondták, megint az a férfi volt, akinél múltkor is megtalálták a rendőrök…"

Takács Judit Dzsenifert most is körözi a rendőrség, ám egyelőre nem találták meg. A Ripost megkereste a rendőrséget is, akik kérdéseinkre elmondták: valóban körözik a lányt, de

egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a lányt erőszakkal vitték volna el.

Hozzátették: „A rendőrség mindent megtesz, hogy a tinédzser mielőbb hazakerüljön a családjához.”

Olvasóink már ismerhetik az örökös áldozatot: Dzsenifer felrakta műkörmeit és a karikafülbevalót, s elindult megvalósítani önmagát