Égitest-átnevezéssel hárították el a náciveszélyt az örökös rettegők

A póheten indiánok nyelvén égboltot jelentő Arrokoth nevet kapta az a Földtől mintegy 6,5 milliárd kilométerre lévő jeges bolygókezdemény, amely a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje – jelentette be a héten az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).



Inkább az indiánokhoz fordultak, tőlük ugyanis már nem kell félniük... (fotók: NASA)

A NASA New Horizons nevű űrszondája január 1-jén repült el a tudósok által korábban hóemberhez, majd inkább mézeskalács-figurához hasonlított égitest mellett. A Plutótól 1,6 milliárd kilométerre lévő objektum eredetileg az Ultima Thule becenevet kapta a kutatóktól, de azt sokan kritizálták, mert a latin eredetű Thule-nak "a nácikhoz is köze van": Thule Társaságnak nevezték a német "okkultista és hagyományőrző csoportot", amely Münchenben működött a második világháborút megelőzően. Az Ultima Thule ráadásul ma is népszerű kifejezés a "neonácik" körében.

"Az Arrokoth név az égbolt szemlélése és a sajátunkon túli világokon és csillagokon való elmélkedés iránti vágyat tükrözi" – mondta Alan Stern, a texasi Southwest Kutatóintézet munkatársa, a New Horizons projekt vezetője. A kisbolygó azért kapott indián nevet, mert mind a Hubble űrteleszkóp, mind a New Horizons missziót Marylandből irányítják, és az államban található Chesapeake-öböl a póheten indiánokhoz kötődik.

A NASA szerint a törzs képviselői jóváhagyták a névválasztást, akárcsak a Kuiper-övben található objektumok hivatalos elnevezéséért felelős Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) és Kisbolygó-kutató központja (MPC). Az Arrokothot 2014-ben a Hubble űrteleszkóp fedezte fel, a NASA 2015-ben döntött úgy, hogy a New Horizons misszióját kiterjesztik a kisbolygó vizsgálatára. A tudósok szerint a Kuiper-övben található 36 kilométer hosszú, vöröses színű Arrokoth két objektum lassú egybeolvadásával jött létre a Naprendszer korai időszakában.

