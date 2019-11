Extra :: 2019. november 30. 14:06 ::

A japán haditengerészet repülőgépei és hordozói

Reklám





Az ’41-42-es időszakban a japán flotta fő ütőképessége a repülőgép-hordozókban és azok repülőgépeiben rejlett. Alábbi cikkünkben ennek az erőnek a technikai fejlesztéseit láthatjuk.

Az A6M Zero-sen (Rei-sen)

A háború középső szakaszában (1941-43) a Mitsubishi Zero volt a világ egyik leghatékonyabb repülőgépe. A típus elsősorban a manőverező képességével tűnt ki, ami gyakorlatilag minden gépnél jobb volt. Ezt elsősorban a könnyű szerkezettel érte el. Emellett voltak más előnyei is a típusnak, aminek az okait lentebb magyarázzuk.

Alaptulajdonságok

A japánok tipikusan léghűtéses csillagmotorokat alkalmaztak, amik egyszerűek és strapabíróak voltak. A Zerót hajtó Sakae motor emellett alacsony terhelés mellett üzemanyag-takarékosan tudott repülni, ami hozzájárult a Zero hatósugarához.



Sakae 12 léghűtéses csillagmotor

A japánok a lehető legkönnyebbre tervezték a vadászgépeiket. Ez hozzájárult a nagy hatósugárhoz, ami jelentős előnynek számított. A Zero hatótávolsága üzemanyag-póttartállyal elérte a 3100 kilométert.



A6M Zero háromnézeti rajza. Jól látszik a jó kilátást biztosító kabintető

Aluminium-cink ötvözet

A Zero egyik jellemzője, hogy könnyű volt. Ennek több oka is létezett, az egyik a gyártáshoz használt szerkezeti anyag. A Zero egy speciális aluminium-cink ötvözetből készült, ami könnyű és erős volt. Az ötvözet neve Ultra Szuper Duraluminium volt. A kis tömeg másik oka, hogy tervezéskor csökkentették a biztonsági tényezőket, hogy vékonyabb lehessen a gép burkolata.

Műszerek

A Zero egyik jellegzetessége, hogy egyszerű volt a pilóta műszerfala. Ez nem terhelte túl a pilótát és könnyű volt megtanulni.

A japánok egyik hátránya az volt, hogy a repülőgép-rádióik nem voltak olyan fejlettek, mint az amerikai haditengerészet esetében. Ennek nem csak technikai okai voltak, hanem a japán híradási gyakorlat is szerepet játszott. A japánok gyakran rádiócsendben repültek, hogy az ellenség ne tudja őket lehallgatni, és szigorúan meg volt szabva, hogy mikor használhatják a rádiót. A japánok a Zerok egy részéből ki is szerelték a rádiókat, hogy tovább csökkentsék vele a gép súlyát.



A Zero-sen műszerfala.

A japán hordozók csapásmérő képességeinek okai

A japán tengerészti légierő egyik fő előnye az amerikaiakkal szemben az volt, hogy a repülőgép-hordozóikról felszálló repülőgépeik hatótávolsága jelentősen nagyobb volt. Ezért a japán hordozók olyan távolságról tudtak támadást indítani az amerikai hajók ellen, amiről az amerikai hordozók képtelenek voltak ellentámadást indítani.

Ennek alapvetően az volt az oka, hogy a japánok a világháború előtt úgy ítélték meg, hogy a repülőgép-hordozók nagyon sérülékenyek. Ezért úgy gondolták, hogy az a fél nyerhet egy csatában, amelyik először támad. Ezért az amerikaiaknál nagyobb hatótávolságú repülőgépeket építettek, hogy először tudjanak támadni.



Zero vadászgépek, póttartállyal

Egy ezzel kapcsolatos másik tényező, hogy a japánok úgy tervezték a hajóikról indított repülőgépeik utazósebességét, hogy a lehetőleg hasonló legyen a különböző típusok esetén. Ezért a különböző típusú repülőgépekből (zuhanóbombázók, torpedóvetők, vadászgépek) álló kötelékeket könnyben tudták egyben tartani. Ezzel szemben 42-ben az amerikai haditengerészet repülőgépei jelentősen különböző sebességgel repültek.

A háború elején a japán tengerészeti légierő egyik előnye az volt, hogy jobban képesek voltak összpontosítani a különböző hordozókról felszálló repülőgépek támadását. Ezzel szemben 1942-ben az amerikai hordozók gyakorlatilag laza koordinációban indították a repülőgépeket. Ezért a japánok több repülőgépet tudtak összpontosítani egy célpont ellen.



Japán D3A zuhanóbombázó. Ez a repülőgép a japán haditengerészet egyik fontos repülőgépe volt a háború elején. 1942-ben volt olyan csata, amiben a japán pilóták 80 százalék feletti találati arányt értek el vele, ami kimagaslónak számított. Maga a gép technikailag hasonlított a német Stukára, ahhoz hasonlóan merev futóművel rendelkezett



Harbor elleni támadáshoz csatahajók gránátjait alakították át légibombákká. Ezek elég nehezek voltak ahhoz, hogy áttörjék egy csatahajó fedélzetpáncélját. Az egyik ilyen bomba találata robbanthatta fel az Arizona csatahajót

A japán hordozók további tulajdonságai

A japán hordozók egyik technikai fejlesztése a repülőgépek leszállását elősegítő jelzőlámpák voltak. Ezzel a rendszerrel még a háború végére jellemző tapasztalatlan pilótákkal is le tudtak szállni a hordozókra. Ezzel szemben az amerikaiak manuálisan, zászlókkal jelezték a pilótáiknak a leszállás során.



A japán Zuikaku repülőgép-hordozó. Ez és testvérhajója, a Shokaku voltak a japán haditengerészet legmodernebb hordozói a csendes-óceáni harcok kitörésekor. Gyorsak voltak és sok repülőgépet tudtak szállítani. A repülőgép-üzemanyagot tároló tartályaikat szén-dioxiddal védték a felrobbanástól és erősen páncélozták

A japán hordozók tipikusan kétszintes hangártérrel rendelkeztek, míg az amerikaiak eggyel. Ennek ellenére az amerikai hordozók több gépet tudtak kezelni, mivel az amerikaiak a startfedélzetet is használták a gépek tárolására, míg a japánok csak a hangártereket. Viszont a japán hordozóknak voltak tartalék gépeik, melyek a hajókon összeszerelhetőek voltak. A japán hordozókra jellemző volt, hogy zárt hangárokkal rendelkeztek, míg az amerikaiak nyitottak voltak.



’42-től kezdve jelentős szerepe volt a japán haditengerészetben két hordozónak, a Junyo osztályú hajóknak. Ezeket hivatalosan óceánjárókként rendelték meg, de eleve úgy voltak megtervezve, hogy viszonylag gyorsan hadihajóvá lehessen őket alakítani. Ezt a japánok ki is használták és 1942 második felében már jelentősen növelték a japán flotta ütőképességét. A japánok a világháború előtt számos hajót építettek meg úgy, hogy gyorsan repülőgép-hordozóvá lehessen őket alakítani, hogy ellensúlyozzák az USA ipari fölényét

(Olvasónktól)