Extra :: 2020. március 24. 18:14 ::

Kuruc-dossziék a szellemi önvédelemért: kibővítve, megújulva

Reklám





Több olvasónk javasolta, hogy annyi hiánypótló cikk és tanulmány jelenik meg oldalunkon, érdemes lenne könyvben kiadni ezeket – egyrészt azért, hogy biztosan fennmaradjanak, másrészt pedig azért, mert hamar és végérvényesen eltűnnek szem elől, hiszen ahogy lekerülnek a címlapról, csak céltudatos kereséssel lehet megtalálni őket.



Mi nem ezt a sorsot kívánjuk nemzetünknek

Könyv kiadására sajnos nincs lehetőségünk, ráadásul kiváló belsős és külsős munkatársainknak, valamint olvasóinknak köszönhetően már több kötetre rúgna ennek a magas színvonalú szellemi fegyverzetnek a papír alapú kiadása. Van ugyanakkor másik lehetőség is arra, hogy a legfontosabb írások tekintélyes része csokorba szedve legyen elérhető, ez pedig a dosszié.

Az elmúlt évek során négy fontos dosszié volt elérhető címlapunkról, kettő ügynökügy-, kettő pedig a holokauszt-csalás témájában. Mindkettő portálunk „specialitása”, de ennél jóval több témában, felkészült és tehetséges szerzők tollából jelentek meg olyan írások, melyek nélkülözhetetlenek egy nemzeti radikális szilárd elvi alapállásának megteremtésében, illetve tényekkel, bizonyítékokkal alátámasztható érvrendszerének kialakításában.

Örömmel jelenthetjük be tehát, hogy öt új dossziéval gazdagodtunk – mi is, és kedves olvasóink is.

Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények – Bistrán Demeter héberbosszantó publicisztikái, a magyarellenes harcukat bemutató tanulmányai korbeli újságcikkek felhasználásával, nagyjaink jogos és indokolt antiszemitizmusának bemutatása, Imre Kertesz, Faludy György és Nagy Imre igazi arcának megidézése és számtalan más vonatkozás

– Bistrán Demeter héberbosszantó publicisztikái, a magyarellenes harcukat bemutató tanulmányai korbeli újságcikkek felhasználásával, nagyjaink jogos és indokolt antiszemitizmusának bemutatása, Imre Kertesz, Faludy György és Nagy Imre igazi arcának megidézése és számtalan más vonatkozás Zsidó harapófogóban az európai civilizáció – Csonthegyi Szilárd méltán népszerű, alapos, forrásokkal ellátott tanulmányai a fehér-, keresztény- és családellenes zsidó aktivizmusról

– Csonthegyi Szilárd méltán népszerű, alapos, forrásokkal ellátott tanulmányai a fehér-, keresztény- és családellenes zsidó aktivizmusról Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság! - Dobszay Károly kíméletlen, és kíméletlenül tényszerű cikkei, melyek belegázolnak sok nemzeti elkötelezettségű, de kevésbé tájékozott magyar lelkébe – de az igazság megismerése során ezek az érzések sajnos megspórolhatatlanok

- Dobszay Károly kíméletlen, és kíméletlenül tényszerű cikkei, melyek belegázolnak sok nemzeti elkötelezettségű, de kevésbé tájékozott magyar lelkébe – de az igazság megismerése során ezek az érzések sajnos megspórolhatatlanok Történelem kurucoknak – tragikusan hamar elhunyt barátunk és harcostársunk, Lipusz Zsolt írásai a magyar és az európai történelemről, a zsidó- és cigánykérdésről, valamint számtalan más témáról

– tragikusan hamar elhunyt barátunk és harcostársunk, Lipusz Zsolt írásai a magyar és az európai történelemről, a zsidó- és cigánykérdésről, valamint számtalan más témáról Hungarizmus és Wagner-muzsika – másik elhunyt harcostársunk, Tarnóczy Szabolcs cikkei a hungarizmusról, klasszikus zenéről, továbbá politikai, vallási és kulturális témájú publicisztikák és tanulmányok

Használják egészséggel, kedves olvasóink, sokat dolgoztunk rajta, de reméljük, hasznos fegyvertárat jelent majd Önöknek, legyen szó világunk jobb megértéséről, liberálisokkal vívott párharcokról, vagy akár nemzettársaink felvilágosításáról!

(A dossziék portálunk jobb szélén találhatók.)