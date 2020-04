A keleti front a történelem legnagyobb szárazföldi összecsapása volt. Ezen a fronton a szemben álló felek eltérő hadrendet alkalmazták. Alább erről olvashatnak egy áttekintést.

Kettős tagolású német hadosztályok

A világháború idején a legtöbb hadosztály hármas tagolású volt. Ez azt jelenti, hogy a hadosztálynak 3 gyalogezrede, a gyalogezredeknek 3 zászlóalja volt. Erre a tagolásra jó példát jelentenek a német gyaloghadosztályok (43-ig) vagy pedig a szovjet lövészhadosztályok.

A német hadosztályok jelentős része viszont kettős tagolású volt. Erre az egyik példát a páncéloshadosztályok jelentették. Ezeknek a gyalogsága két ezredből, az ezredek pedig két zászlóaljból álltak. A kettős tagolásnak az volt az előnye, hogy könnyebb volt vezetni. Ez a könnyebb vezetés mellett a mobilitást is jobban kihasználhatóvá tette, és a kisebb létszám miatt könnyebb volt az ellátás biztosítása is.

Szovjet lövészdandárok ’41-43

A szovjetek ’41-ben a lehető leggyorsabban akartak egységeket felállítani. Ezért, mint ahogy már írtuk, ’41 folyamán csökkentették a lövészhadosztályaik létszámát. Emellett még kisebb egységeket is elkezdtek felállítani, lövészdandárokat.

A szovjetek ’41 őszén kezdték a lövészdandárokat felállítani. Ezek létszáma kevesebb, mint fele volt egy lövészhadosztálynak, ami miatt gyorsabban lehetett felszerelni és kiképezni. Viszont a harcértékük is limitált volt, gyorsan elvéreztek, gyakorlatilag csak nyugodt frontszakaszok tartására voltak használhatóak. Tarackjaik egyáltalán nem voltak, inkább az aknavetők voltak a jellemzőek.

A ’41 őszétől ’42 tavaszáig tartó időszakban a szovjetek több száz lövészdandárt állítottak fel. ’42 folyamán a lövészdandárok lövészzászlóaljainak számát 3-ról 4-re emelték. ’43 folyamán hadosztályokat állítottak ki a dandárokból. Az előbbiek ellenére egyes hadtörténészek szerint átmeneti megoldásnak megfelelőek voltak.

Szovjet gárda- és rohamhadseregek ’42-45

A szovjetek 1941 végén kezdték meg az első rohamhadseregek felállítását. Ezeket a nevüknek megfelelő funkcióra alkalmazták és jelentősen erősebbek voltak egy átlagos hadseregnél. ’41 végén és ’42 elején összesen öt rohamhadsereget állítottak fel. Ezek a „roham” jelző elvesztése után is erősebbek maradtak.

A háború második felében a szovjetek már több gárdahadsereggel is rendelkeztek. Ezeket úgy igyekeztek összeállítani, hogy a hadosztályaik nagy része gárdahadosztály legyen, bár általában nem volt az összes az. Ezeket a legfontosabb pillanatokban vetették be, a főparancsnokság iránymutatásának megfelelően.

A gárdahadosztályok ebben az időszakban több ok miatt is erősebbek voltak az átlagos hadosztályoknál. Egyrészt nagyobb létszámuk volt. Emellett bizonyos kritikus fontosságú fegyverből és felszerelésből többet kaptak, például több rádiójuk és géppisztolyuk volt.

Új egységek a német gyaloghadosztályokban ’43-45: a Füsilierzászlóaljak és -századok

1943-ben a németek átszervezték a gyaloghadosztályokat. Ennek a fő lépése az volt, hogy a lövészzászlóaljak száma kilencről hatra csökkent.

Viszont a hadosztályok kaptak egy új egységet, a Füsilierzászlóaljat (magyarul: puskászászlóalj). Ez alapvetően egy megerősített lövészzászlóalj volt, amit igyekeztek mobillá tenni. A Füsilier egységek részben kerékpárosak, részben pedig gépkocsizók voltak. Alapvetően az volt a feladatuk, hogy ott teremjenek, ahol probléma van. Emellett átvették a 43-ban megszüntetett felderítőzászlóaljak feladatait is.

1944 végétől, az újonnan felállított népigránátos-hadosztályok, már nem zászlóalj, hanem század erősségben kaptak Füsilier egységet. Ennek a századnak az volt az egyik jellegzetessége, hogy ez volt a legkisebb egység, aminek volt saját tüzérsége.

A szovjet csökkentett létszámú hadosztályok ’43-45

A Vörös Hadsereg ugyan létszámfölényben volt, de attól még nekik is problémát jelentett, hogy a lövészhadosztályaikat feltöltsék az előírt szintre. Ezért 43 novemberében bevezették a csökkentett létszámú lövészhadosztály fogalmát.

Egy hadosztályt nem eleve csökkentett létszámmal állítottak ki, hanem általában attól vált azzá, hogy a veszteségeket nem tudták pótolni. Ekkor lépett érvénybe a csökkentett létszámhoz tartozó állománytábla. Míg 1944-ben egy teljesen feltöltött szovjet lövészhadosztály létszáma 9 ezer fő fölött volt, a csökkentett hadosztályok létszáma 5-8 ezer fő között volt. A csökkentés részeként általában minden, a hadosztályhoz tartozó alakulat létszámát arányosan csökkentették, hogy minimális létszámmal harcképesek maradjanak.

Német hadtestcsoportok ’43-44

1943 őszén a keleti fronton már számos német hadosztály létszáma az előírt 30-50 százaléka között volt. Ezért a német hadvezetés a megmaradt erőkkel való jobb vezetés és gazdálkodás érdekében a legyengült hadosztályokat hadtestcsoportokba egyesítette. Ennek több célja is volt, az egyik az, hogy elfedje a gyengeséget. Emellett ezzel meg akarták akadályozni, hogy a hadosztályok törzseit fel kelljen oszlatni.

A hadtestcsoportok létrehozásának első hulláma 43 novemberében volt. 44 folyamán továbbiakat is létrehoztak. A 44-ben elszenvedett veszteségek miatt a német hadvezetés belátta, hogy nincs többi esély arra, hogy a hadtestcsoportokat feltöltsék az előírt szintre. Ezért 44 őszén a hadtestcsoportokat átnevezték gyaloghadosztályokra, ami során az egyik korábbi hadosztály vezetése lett a törzs.

Források:

John J. McGrath: Scouts Out! The Development of Reconnaissance Forces of Modern ArmiesHandbook on USSR Military Forces