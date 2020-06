Extra :: 2020. június 6. 18:32 ::

Újabb, ezúttal jelképes áldozata lett a Jobbiknak - különösen az LMP-s és párbeszédes cimborák szíve fájdulhat meg

Már a Jobbik IT által 2016-ban Ópusztaszeren ültetett fa is besokallt. Akár jelkép is lehetne, ahogy az anonymusi hagyomány szerinti első kárpát-medencei gyűlés színhelye kiveti magából. De még így is életképesebbnek néz ki, mint maga a párt...