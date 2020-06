Extra, Zsidóbűnözés :: 2020. június 26. 22:24 ::

Soros embere intéz óvadékot a Floyd-tüntetőknek - egymilliárd dollár nagyvállalatoktól a felforgatóknak

A társadalmi igazságosság (social justice) egy propagandaszólam. Hivatalos célja a társadalom elesettjei számára egy igazságos világ megteremtése, azonban valós célja a felforgatás: mindent, ami a fehérekhez, a heteroszexualitáshoz, a maszkulinitáshoz és a kereszténységhez kapcsolódik, azt le kell rombolni, viszont mindent, ami a színesbőrűekhez, a homoszexualitáshoz, a feminizmushoz és a nem keresztény vallásokhoz kötődik, azt fel kell karolni.



A társadalmi igazságosság néhány tipikus harcosa (SJW)

A George Floyd-eset kapcsán számos nagyvállalat kinyitotta a kincseskamráját, és a 2020. június 11-i állás szerint összesen 1,175 milliárd dollárt adományozott olyan programokra, mint a „társadalmi igazságosság”, az „antirasszizmus”, a „faji méltányosság” és a „befogadás”. Egyes nagyvállalatok arra is ígéretet tettek, hogy feketék által tulajdonolt üzletek részére bevásárolnak, valamint feketék részére ösztöndíjat biztosítanak.

A tapasztalt ember pontosan tudja, hogy a fenti szavak kódszavak, melyeknek egy közös jelentésük van: fehérellenesség.

Az adományozó nagyvállalatok között bizonyára vannak olyanok, melyek gyávaságból, és vannak olyanok, melyek alapítóik vagy vezetőik baloldali-liberális beállítódásából cselekednek így. A 2020. június 11-i állás szerint, a teljesség igénye nélkül megtalálható közöttük például:

• médiacég (Sony Music, Warner Music, Disney);

• informatikai cég (Apple, Alphabet/Google, Facebook, Spotify, Microsoft, Intel, Cisco);

• távközlési cég (Verizon);

• áruházlánc (Walmart, Amazon, Target);

• étel- és italforgalmazó lánc (Pepsi, Chik-fil-A, Starbucks, McDonald’s);

• ruha- és sportszergyártó cég (Nike, Levi’s, Lululemon);

• többfajta terméket gyártó cég (General Electric);

• bank (Goldman Sachs);

• tisztálkodási cikkeket gyártó cég (Procter & Gamble).

Akit az adományozók, kedvezményezettek, célok és összegek részletes listája érdekel, a Forrásnál lévő cikkben megtalálja.

Ezenkívül sok vállalkozás az alkalmazottaikra is nyomást gyakorol, hogy ők is adományozzanak a fent megnevezett célokra. Ha erről a magyar olvasóknak többé-kevésbé az 1950-es évek „önkéntes” békekölcsönjegyzése jut az eszébe, az nem véletlen.

A kedvezményezetteknél különféle nonprofit alapítványokat és nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat) találunk, mint például az Amerikai Polgárjogi Unió (American Civil Liberties Union, ACLU) és a Nemzeti Egyesület A Színesbőrű Emberek Előremozdítására (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP). Amerikában ez a két szervezet ugyanolyan felforgató tevékenységet végez, mint Magyarországon a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Roma Polgárjogi Alapítvány.

Szót kell ejteni még két szervezetről: a Minnesotai Szabadságalapról (Minnesota Freedom Fund, MFF) és a Nemzeti Ügyvédcéhről (National Lawyers Guild, NLG).

Az Minnesotai Szabadságalap meghirdetett célja adományok gyűjtése azért, hogy a gyanúsítottakat - mint például a letartóztatott tüntetőket és zavargókat - a rendőrségi fogdákból, valamint a Bevándorlási és Vámhatóság (Immigration and Customs Enforcement, ICE) őrizetéből óvadék ellenében kihozza. Az adózással kapcsolatos nyilvános dokumentumok szerint ez az egykoron ismeretlen szervezet évente csupán 110 ezer dollárt szedett össze adományokból, azonban George Floyd halála óta egyetlen hét alatt több mint 20 millió dollárt gereblyézett össze.

Hollywoodi hírességek - mint például Justin Timberlake, Steve Carell és Seth Rogan - szintén küldtek adományt ennek az alapnak. Janelle Monae, Patton Oswalt és Don Cheadle fogadalmat tett, hogy be fog szállni a költségekbe. Chrissy Teigen és a férje, John Legend popsztár megfogadta, hogy 200 ezer dollárt fog adományozni óvadék céljából.

Politikusok, mint például Kamala Harris demokrata szenátor arra ösztönzi az embereket, hogy adományozzanak pénzt az MFF-nek. Joe Biden demokrata szenátor és elnökjelölt kampánystábjának legalább 13 tagja szintén küldött nekik pénzt.

A végén pedig jöjjön a felforgatók pénzügyi aduásza: George Soros!

George Soros pénzügyileg támogatja a Minnesotai Szabadságalapot. Az MFF vezérigazgatója, Tonja Honsey egy elítélt kábítószeres bűnelkövető, akit 2002-ben egy methlabor elleni razzia során tartóztattak le. Lopás, valamint csekkhamisítás miatt is ült. Szabadulása óta az igazságszolgáltatás megreformálásán dolgozik, és ennek keretében 2019-ben a Nyitott Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations) Soros-ösztöndíjas kutatója volt. A hozzá hasonló, a büntetőjogi reformprojektekkel hivatásszerűen foglalkozó szervezők és vezetők ösztöndíj formájában 94.500 vagy 127.500 dollárt kapnak attól függően, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány szerint milyen tapasztalattal bírnak.

Ezek alapján nem csoda, hogy az MFF bankszámlája annyira megtelt, hogy ideiglenesen felfüggesztette az adományok elfogadását, és az embereket arra kérik, hogy azokat más társadalmi igazságosságért küzdő jótékonysági szervezeteknek küldjék.

Az MFF szorosan együttműködik a Nemzeti Ügyvédcéhhel (NLG). Ez utóbbi is kap pénzügyi támogatást George Sorostól, és radikális baloldali szervezetként az Antifa nem hivatalos jogi szárnyaként működik. Az MFF igazgatótanácsának elnöke, Greg Lewin nemrég értesítést küldött szét, hogy az NLG tudja, hogy óvadék ügyében az MFF-fel kell kapcsolatba lépnie. Az Antifa New York City-beli ága szintén azt a tanácsot adta tagjainak, hogy memorizálják a Nemzeti Ügyvédcéh telefonszámát.

Hidra - Kuruc.info

