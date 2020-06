Extra :: 2020. június 28. 22:53 ::

A néger dal majd elűzi a koronavírust! - Heti progresszió (XXXIV. rész)

Ezen a héten sem szenvedtünk hiányt progresszív hírekben, így ismét volt miből válogatni a rovatba. A négerek természetesen ebből a részből sem maradhattak ki, de megannyi más érdekesség is van mára kedves olvasóinknak köszönhetően. Vágjunk is bele!

3. A koronavírus valószínűleg benne van az év leggyakrabban használt szavai között, s bár a Black Lives Matter "mozgalom" sikeresen kiütötte a nyeregből, azért még mindig érdemes (és kell is) vele foglalkozni. Természetesen minden ország máshogy közelíti meg a vírus elleni védekezés kérdését, de feltételezem, nem sokaknak jutott eszébe az, amit Ugandában csináltak . Az afrikai országban ugyanis (állami megrendelésre) egy hamisíthatatlanul "négeres" hangzású dalba foglalták, hogyan kell védekezni a kórokozók ellen, mik lehetnek a koronavírus tünetei és miket kell betartani ahhoz, hogy a járvány minél hamarabb lecsengjen. A "korszakalkotó munka" igen viccesre és dallamosra sikeredett, kíváncsian várjuk, hányan fognak kezet mosni a hatására Ugandában.

Mondjuk ezek a négerek legalább otthon vannak és a saját országukat építik (ha ezt annak nevezhetjük), ez még mindig messze becsülendőbb, mint a sok gyökértelen BLM-aktivista óceánon innen és túl. Kellemes tisztálkodást kívánunk minden ugandainak!

2. Olvasóink ezúttal nem csak hírekkel kedveskedtek nekünk, hanem egyiküktől még egy találó képet is kaptam (ő maga készítette!), amelyet egyrészt ezúton is hálásan köszönök még egyszer, másrészt pedig úgy gondolom, hogy méltán nevezhetem az e heti rovat ékességének. Röviden és tömören magyarázza el, mi lenne "Sztálin elvtárs" véleménye a BLM-mozgalomról és az LMBTQ-lobbiról. S ha az általa feltartott "egyetlen élet sem számít" tábla nem lenne elég, bónuszként láthatjuk Hitlert is, ahogy az említett tábla hatására megrémült négeren nevet egy jó ízűt. Azt hiszem, erre mondják, hogy egyetlen kép sokszor többet mond ezer szónál!



Olvasónk képe kiválóan összefoglalja a lényeget!

1. Halottról vagy az igazat, vagy semmit és végtére is ez a hír nem magáról a "poplegenda" Michael Jacksonról szól, de hát látszik, hogy nem esett messze az alma a fájától . Magyarázni sem kell, hogy egy gyenge kultúra jelképeit sokkal gyakrabban éri támadás, mint egy expanzív, erős civilizációét. Így eshetett meg, hogy már megint Jézus Krisztuson gúnyolódnak, az elkövető pedig ezúttal nem más, mint a pedofil énekes lánya , Paris Jackson. Paris (tudtommal) nem pedofil, ellenben biszexuális biztosan, s biztos, ami biztos, elvállalta Jézus szerepét, akinek az alakját leszbikus nőként fogják ábrázolni, a miheztartás végett pedig kapcsolatba is kerül majd egy másik leszbikus nővel. Az egyelőre "Habit" néven ismert filmnek sem konkrét cselekménye, sem kitűzött bemutatási dátuma nincsen, de őszintén kívánom, hogy ne is legyen.



Paris Jackson nem éppen Jézusra emlékeztet. De hát ebben a haladó világban már mindent lehet, ugyebár (Forrás: mercurynews.com)

Szándékos erózióról van szó, vagy feltűnési viszketegségről? Lényegét tekintve mindegy is, egy pillanatra pedig gondoljunk bele, vajon más vallások emblematikus személyiségeivel lehetne-e hasonlót művelni teljesen büntetlenül? Persze az is lehet, hogy Paris a beteges viselkedést kívánja – családi hagyomány gyanánt – tovább örökíteni, ha pedig ez a célja, akkor biztosan "jó úton jár". Javasoljuk neki, hogy a Habit című film elkészítése után egy olyan anyagon kezdjen dolgozni, ahol mondjuk a zsidó történelem egy-egy fejezetét gúnyolja ki. Kíváncsi vagyok, meddig tartana a karrierje!

Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy ismét velem tartottak, a levelek helye pedig szokás szerint a hetiprogresszio@protonmail.com

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info