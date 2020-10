Extra :: 2020. október 19. 22:02 ::

Jákob ma egy zsák krumplival csinált hülyét magából az Országgyűlésben

Reklám





Orbán Viktornak tehettek fel a képviselők kérdéseket a parlament mai ülésnapján. A sort a jobbikos Jakab Péter kezdte, aki kikérte magának, hogy az ellenzék által elvesztett borsodi időközi választáson a Fidesz krumplival szerzett szavazatokat.

“Hallgatjuk önt, és nem tudjuk, hogy sírjunk, vagy nevessünk: az a hang, ahogy ön beszél a borsodi emberekről, az több mint megalázó. Amit ön előad egy ilyen választási eredmény után, egyszerre szánalmas és nevetséges. Most, hogy így lebontották a kétharmadot, a Gyalog galopp fekete lovagja jut eszembe, egyezzünk ki döntetlenben” – mondta Orbán válaszul Jakabnak, hozzá téve, hogy az ellenzék azért vesztette el a választást, mert ilyen hangnemben beszél a borsodi emberekről.

Jakab erre egy zsák krumplit hozott be, utalva ezzel arra, hogy szerinte a Fidesz Borsodban krumpliosztással szerzett szavazókat. A teremőrök azonban elkobozták Jakab krumpliját, ugyanis nem jelentette be előre, hogy szemléltető eszközt is visz az ülésterembe.

A Jakab közösségi oldalára feltöltött közvetítésből kiderült, hogy ezután megpróbálta átadni a krumplit Orbánnak, de még oda sem ért, amikor Kocsis Máté frakcióvezető útját állta. Aztán csatlakozott hozzá Balla György, Kövér László és Semjén Zsolt is.

Orbán válaszként elővette Bíró László szerint a Fidesz által ki nem fizetett varrónőinek történetét: “Reméljük, a krumpliért fizettek, ha már a varrónőknek nem” – mondta.

(HVG nyomán)