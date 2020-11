Extra :: 2020. november 28. 20:39 ::

Győzelem: Új-Zéland egy férfit indít a világ legszebb nője címéért

Egy transznő (vagyis biológiai férfi) nyerte a Miss Új-Zéland szépségversenyt. Így a magát férfi testbe zárt nőnek valló Arielle Keil, az új Miss Új-Zéland fogja képviselni országát a nemzetközi szépségkirálynő választáson – számolt be a haladó szellem legújabb győzelméről a brit Metro, melyet az Alapjogokért Központ szemlézett.



"Arielle" idén januárban 31,5 millió forintnak megfelelő összeget csengetett ki thaiföldi plasztikai sebészeknek, hogy nőimitátort kreáljanak belőle (kép: gmanetwork.com)

Bár Keil az első új-zélandi transz-szépségkirálynő, ennek ellenére nem ő az első férfi testbe zárt nő, aki részt vett a Miss Universe-szépségversenyen. Ugyanis Spanyolország 2018-ban már sokkal haladóbb volt Új-Zélandnál, mikor kijuttatták a nemzetközi szépségversenyre Angela Ponce spanyol transznőt. Hagyjuk azonban a negatívkodást, a fontos az, hogy Keil, családja és rengeteg új-zélandi haladár számára a világot jelenti ez a természetfeletti győzelem.

„Elképesztő élmény volt a szépségverseny! Ez egy olyan dolog, amire már nagyon régóta vágytam, tehát ezzel egy álmom vált valóra!”

– mondta az új-zélandi transz-szépségkirálynő.

Bár kérdéses, hogy a feministák hogyan fognak reagálni arra, hogy a fehér (a fehér egy filippínó esetén talán egy kicsit erős kifejezés - a szerk.), elnyomó férfiak már a szépségversenyekre is betolakodnak. Ez azonban Keilnek nem szegheti kedvét, ugyanis a természetfeletti eredménye után végre családja felől is megbecsülést érez. „A legjobb, hogy édesapám most már teljes mértékben elfogad a lányaként, és látom az arcán, hogy büszke rám, őszintén büszke rám!” – fogalmazott Arielle Keil.