Enyhén szórakoztató, de inkább fájdalmas: most Baranyi ellen vetik be a jobblibek a "Bíró-kártyát"

Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.

Nem adjuk el a telket, nem lesz belőle semennyi bevételünk, viszont a rohadt szemét zsidó befektető, az nem építhet 1200 négyzetméterrel többet. Ugye?

– hangzik el egy hangfelvételen, amit a TV2 Tények hozott nyilvánosságra. A mindössze 17 másodperces felvételen Baranyi Krisztina hallható, a Tények szerint a polgármester egy üres telek eladásáról tárgyalt, amikor a fenti mondat elhangzott. A csatorna szerint a politikai szövetségeseivel vitázott Baranyi, akiken nehezen tudta keresztülverni az ingatlan eladását.

A kormányközeli tévé cikke szerint a veszélyhelyzeti felhatalmazását kihasználva Baranyi egymaga döntött úgy, hogy kiárusítja az önkormányzat tulajdonát. A TV2 azt is állította, hogy a polgármester a saját érdekeire használta fel a rendkívüli felhatalmazását és a baloldali képviselők kérték azt számon a polgármesteren.

Baranyi a Facebook-oldalán válaszolt reagált minderre, azt írta, hogy a Fidesznek nyilvánosságra kellene hoznia a teljes beszélgetés felvételét. Azt írta, nem zsidózta le a történetben szereplő vállalkozót, hanem éppen hogy ő vonta kérdőre vitapartnereit az esetleges antiszemitizmusuk miatt.

A ferencvárosi polgármester szerint az ominózus mondat egy több órás online vita végén hangzott el, ahol néhány képviselő egy kisebb önkormányzati telek eladása ellen szólalt fel:

Ekkor már nem maradt más érv az álláspontjuk mellett, mint amit én ebben a kérdésben valóban provokatívan felteszek: csak nem a befektető származása ellen van kifogásuk?

Baranyi Krisztina hozzátette, a "kormánypropaganda hazudik abban a kérdésben is", hogy a képviselők döntésével szembe menve döntött a telek eladásáról, mert a képviselő-testület már az év elején határozott a telek eladásáról. A posztban azt is hozzátette Baranyi, hogy a pályázatot az illetékes önkormányzati bizottság írta ki, a minimális eladási árat is ők határozták meg. Azt még megjegyezte a polgármester, hogy ő nem tagja a bizottságnak.

A pályázatra a telek adottságai miatt csak egy pályázó jelentkezett, vételi ajánlata meghaladta a meghatározott minimális eladási árat – írta. Baranyi Krisztina azt is hozzátette: a hazugságokat terjesztő sajtótermékekkel szemben jogi eljárást indít.

