Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke, amit a hvg.hu vett észre.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke készített egy ünnepi Spotify lejátszási listát a kedvenc karácsonyi zenéivel – szól a párt szombati közleménye.

Az A Very Feri Christmas című összeállításból természetesen nem hiányozhat Mariah Carey All I Want for Christmas is You című száma, de találhatunk benne Michael Bublét, Jackson 5-ot, Celine Diont és John Lennont is.