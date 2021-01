Az 1990 óta Fidesz-tag, környezetmérnök Némethről azt kell tudni , hogy 2006-2010 között Győr alpolgármestere volt, aztán parkolópályára került, és a városi politizálásról kicsit nagyobbra váltott. 2014 óta vezeti a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlést, és mint azt a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat lapja, a diszkréten narancssárga fejléccel megjelenő, már a nevében is helyesírási hibát elkövető Nyugat-Hírmondó írja: lényegében ő a megye elnöke.

Noha a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlésnek azon kívül, hogy Győrben van a székhelye a városházával szemközti megyeházán, nincs teendője a két megyei jogú város, Győr és Sopron ügyeivel, az Ugytudjuk.hu értesülései szerint Németh olyan tárgyalásokon is jelen van a szintén fideszes Dézsi Csaba András vezette győri városházán, amelyeken nem feltétlenül kéne ülnie, illetve – mint írják – befolyása van városi ügyekre és a megyeszékhellyel kapcsolatos pályázatokra is.

Németh az interjút a Nyugat-Hírmondónak, a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat 170 ezer példányban megjelenő, a megyebeli fideszeseket népszerűsítő, a postaládákba ingyen bedobált lapjának adta, többek közt olyan gondolatokkal alátámasztva a kormány EU-ügyi irányvonalát, hogy

A jogállamisági vita az életrajza szerint EU-s közigazgatási képzésen is részt vett politikus szerint arról szól, hogy miután mindenki maga hozta az alapanyagokat és közösen megfőzték az ételt, lennének, akik utólag meg akarnák határozni, hogy bizonyos résztvevők, például a bajszosok ne kaphassanak az ételből. Azt is hozzátette, hogy valójában arról van szó, hogy a liberális politikusok „mondvacsinált ürügyekkel” tarthassák vissza az országnak járó EU-s pénzeket.

De az igazi gyomrost a nyugat-európaiaknak nem ezzel adja Németh. Igazi baloldali, monarchiaellenes gondolatmenettel érvel amellett, hogy a rendszerváltáskor Habsburg Ottó helyett még Pozsgay Imrén is elgondolkozó, végül Göncz Árpádot államfővé megtevő Magyarország miért különb a kontinens nyugati felénél:

Noha környezetmérnökként nyilván nem erőssége az alkotmányjog, Némethtől azt is megtudtuk, hogy mi az oka annak, hogy nem szívesen lenne holland vagy spanyol:

Belgiumot egyetlen mondattal intézi el a megyeelnök:

Sokat elmond a hazánkat érő bírálatokról egyébként az is, hogy épp abban az országban is a király az államfő, ahol az Európai Unió legfőbb szervei működnek.

De a francia elnöknek is kijut a jakobinus dühből:

De demokráciákban is találunk komoly eltéréseket. Franciaországban Emmanuel Macron köztársasági elnöknek – aki mellesleg Andorra hercege is – egy személyben normál esetben is sokkal nagyobb hatalma van, mint veszélyhelyzet idején rendkívüli felhatalmazással az egész magyar kormánynak.