Amerikában sem szeretik a zsidók, ha ki meri mondani valaki, mire megy ki a bevándorlás támogatása

Az amerikai fősodratú média nézhetetlen, mert mindegyik adó polkorrekt propagandát fúj a CNN-től kezdve az MSNBC-n át a Fox News-ig bezárólag - ez utóbbi is alapvetően áljobboldali, mintsem valódi jobboldali televíziós társaság. Most mégis egy üdítő kivételt szeretnék megemlíteni a Fox News stábjából Tucker Carlson műsorvezető személyében, aki olyan eretnek gondolatokat is ki szokott mondani, melyektől mások ódzkodnak.

Műsorában kijelentette, hogy az Egyesült Államokban a bevándorlás révén a választók lecserélése folyik. Kijelentését hatalmas ajvékolás követte a befolyásos zsidó szervezet, a Rágalmazásellenes Liga (Anti-Defamation League, ADL) részéről. Jonathan Greenblatt, az ADL vezetője felszólította a Fox News-t, hogy rúgják ki Tucker Carlsont, mert felemlegette azt a „fehér felsőbbrendűségi elméletet”, mely szerint a fehéreket színesbőrűekkel cserélik le.

Ekkor azonban olyasmi történt, amihez a zsidó megmondóemberek nincsenek hozzászokva: Carlson nemcsak hogy nem kért bocsánatot, hanem ellentámadásba ment át. Rámutatott, hogy a demográfiai változás a Demokrata Párt politikájának kulcsa – ez az egész bevándorlással kapcsolatos vita titka. A céljuk az, hogy az amerikai szavazókat jelentéktelenné tegyék, és amikor valaki ki meri mondani ezt a nyilvánvaló dolgot, akkor veszettül csaholnak a „rasszizmusról”. Az igazságot azonban mindenki ismeri: ha megváltoztatják azt, hogy ki szavaz, az is megváltozik, hogy ki győz.

Hozzátette, hogy ez nem feltétlenül faji kérdés, hanem a demokrácia természete: amikor új emberek költöznek valahova, ők máshogy szavaznak, mert más a politikai beállítódásuk. Például a New York-i liberálisok tönkretették az államukat, azután Vermontba mentek, ahol ugyanarra a politikára szavaztak, és így Vermontot republikánusból demokrata állammá változtatták. Vagy például a liberálisok tönkretették Kaliforniát, majd átköltöznek Montanába, Idahóba és Nevadába, hogy aztán politikájukkal azokat is tönkretegyék.

Leszögezte, hogy az amerikaiaknak joguk van más államokba költözni, még ha buta politikát is követnek, azonban az ország vezetőségének nincs arra joga, hogy külföldieket arra biztasson, hogy költözzenek az USA-ba a választások eredményének megváltoztatására. Például Virginia az odaözönlő külföldiektől vált konzervatívból liberálissá, és hasonló folyamat figyelhető meg Georgia, Észak-Karolina és más államok esetében is.

Felvetette, hogy mi lenne akkor, ha 200 000 lengyel bevándorló jelenne meg a mexikói-amerikai határon: Kamala Harris alelnök nem ígérne nekik egészségügyi ellátást; a demokraták azonnal deportálnák a lengyel migránsokat, és nem lenne ájtatoskodás arról, hogy az USA a bevándorlók országa; azonnal felhúznák a határvédelmi falat. Miért? Azért, mert a lengyelek általában a Republikánus Pártra szavaznak.

Intő példaként kiemelte Kaliforniát, ami 1948 és 1992 között stabilan republikánus szavazóbázisú, erős gazdaságú állam volt. 1986-ban azonban Reagan republikánus elnök aláírt egy bevándorlással kapcsolatos törvényt, ami később lehetetlenné tette, hogy a republikánusok megtartsák Kaliforniát. Ez a törvény ugyanis amnesztiát adott az USA-ban élő hárommilliónyi illegális bevándorlónak, ráadásul Reagan százezernyi illegális bevándorló deportálását is leállította. A migránsok világszerte megértették, hogy nemcsak hogy nem büntetik meg őket, hanem még jutalomban is részesülhetnek. Reagan egy olyan törvényt is aláírt, ami ingyenes egészségügyi ellátást adott bárkinek, függetlenül attól, hogy legálisan vagy illegálisan tartózkodott ott. Ezenfelül a Legfelső Bíróság már korábban kimondta, hogy az ingyenes oktatás mindenkinek jár.

Carlson rámutatott, hogy a törvény elfogadásakor a politikai pártok és a média arról biztosította az amerikaiakat, hogy ez az új törvény meg fogja védeni az USA határait. Valójában az ellenkezője történt: azonnal illegális migránsok hatalmas tömege érkezett oda, ami Kaliforniát rövid idő alatt konzervatívból liberálissá alakította át. Az 1988-as elnökválasztáson az idősebb George Bush egy hajszállal ugyan, de nyerni tudott Kaliforniában - ez azóta egyetlen republikánus jelöltnek sem sikerült, és soha nem is fog, hiszen most már majdnem kétszer annyi regisztrált demokrata van ott, mint republikánus. Nem meglepő, hogy azokban a kaliforniai megyékben, ahol a legtöbb a republikánus, ott a legkevesebb a bevándorló, és ahol a legtöbb a demokrata, ott a legtöbb a bevándorló. Kalifornia azért változott meg, mert a lakossága megváltozott.

Carlson ezután az ADL képmutatására is felhívta a figyelmet. Részleteket olvasott fel egy 2010-es ADL-tanulmányból, melyben azt fejtegették, hogy Izraelnek nem szabad még több arab részére izraeli állampolgárságot és szavazati jogot adni. A tanulmány szerint „a palesztinok közötti történelmileg magas születésszám, valamint a jelenleg világszerte élő palesztin menekültek és leszármazottaik lehetséges beözönlése révén a zsidók gyorsan kisebbséggé válnának egy kétnemzetiségű államon belül, így az egyenlő képviselet és védelem látszata valószínűleg véget érne. Ebben a helyzetben a zsidó népesség növekvő mértékben lenne politikailag – és potenciálisan fizikailag – sebezhető. A valóságtól elrugaszkodott és elfogadhatatlan elvárni Izrael Államtól azt, hogy önként aláássa saját szuverén létét és nemzeti identitását, valamint sebezhető kisebbséggé váljon azon belül, ami egykoron a saját területe volt”.

Carlson a mondanivalóját azzal zárta, hogy talán egyszer Jonathan Greenblatt befárad a stúdióba és válaszol arra a kérdésre, hogy ugyanez az elv vajon az Egyesült Államokra is vonatkozik-e.

A magam részéről néhány megjegyzést szeretnék tenni.

Először, az olvasóban felmerülhet: Carlson nem veszi észre, hogy a lakosság lecserélése alapvetően faji és nem választójogi kérdés? Természetesen nem látok bele a gondolataiba, de érzésem szerint próbál úgy manőverezni, hogy a lehető leghosszabb ideig maradhasson a képernyőn azért, hogy az átlagemberek nagy tömegét tájékoztassa. Amikor például felvetette, hogy milyen sorsa lenne 200 000 lengyel bevándorlónak a mexikói-amerikai határon, azzal bizony felhívta az átlagnéző figyelmét a faji kérdésre: a liberálisok a fehér bevándorlókat elutasítják, míg a színesbőrű bevándorlókat befogadják.

Másodszor, ismét előjött az a kettős mérce, ami a zsidókat annyira jellemzi: rá akarják tukmálni a nyitott határokat és a multikulturalizmust a fehérekre, míg a saját népük és országuk érdekében kemény határőrizetet és faji tisztaságot akarnak fenntartani. Pontosan ez a hücpe (arcátlanság) az, ami miatt a zsidókat világszerte utálják.

Harmadszor, aki többet akar megtudni, ezekből a videókból tájékozódhat. Egyebek mellett azt is hallhatja hírhedt zsidóktól, hogy ők mindig is a saját népükhöz és Izraelhez hűségesek, nem pedig az őket befogadó népekhez és országokhoz.

(Hidra - Kuruc.info)