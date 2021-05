Egy nem mindennapi bankrablás, kínai transznemű „szupersztár”, valamint az irodalmi óriás Shakespeare polkorrekt „átértelmezése”. Ezek lesznek terítéken a Heti progresszióban.

3. Ezredesből balett-táncos és műsorvezető, a „kínai Oprah”? Igen! Kínai transznemű „szupersztár” lesz a Dior parfümjének új reklámarca . Csin Hszing (Jin Xing) korábban a katonaságnál szolgált, ám a most 53 éves illető még 1995-ben műtette át magát, azóta egyfajta „ikonná” vált ezekben a körökben. A Dior Csint „a szabadság és a művészet iránt elkötelezett, szenvedélyes, bátor nőként jellemezte”, a kínai közösségi médiában is sokan bátorították a kezdeményezést. Ez azért különösen érdekes, mert Kína nem feltétlenül az az ország, amelyről a „tolerancia” szó jutna eszükbe, ennek ellenére még Pekingben is van LMBTQ-közösség.

A transzneműség egyébként mentális betegségnek minősül Kínában, de, ha nehezen is ugyan, van lehetőség átoperáltatásra egy hosszú procedúra alatt.

A rablás során használt autója alapján azonosították Faccet, akiről kiderült, hogy amatőr módon folyamatosan magánál hordja a telefonját, így könnyedén le tudták követni napi tevékenységét. Természetesen az is nyílt titok volt, mikor tér vissza az Egyesült Államokba, így már a repülőtéren „meleg fogadtatásban” részesült, ahol egyébként könnyen felismerhető volt a plasztikázástól bedagadt arca és bekötözött orra miatt. Facce két év után beismerő vallomást tett, így az alabamai „nőt” 15 év börtönbüntetésre ítélték. Egyébként az illető „Jimmy korában” is lelkes bankrabló volt, 2007 júniusa és 2008 januárja között aktívkodott, amiért anno összesen 51 hónap börtönt kapott.

Vagy csak így akarnak bosszút állni Shakespeare-en a Velencei kalmár című művéért.

