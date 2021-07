3. Kezdjük ismét a szoborháborúval. 2017-ben a virginiai Charlottesville nevét az egész világ megismerte, mikor a város egy része csatatérré vált a "fehér felsőbbrendűséget hirdetők" és az ellentüntető liberálisok között. Az egyik, tömegbe hajtó "neonácit" természetesen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték , a város pedig igyekszik megszabadulni "konföderációs múltjától". Ennek fényében eltávolítják a polgárháború ikonikus konföderációs alakjainak, Robert E. Leenek és Thomas J. "Stonewall" Jacksonnak emlékműveit. A szobrok helyén "nyilvános tereket" alakítanak ki, jelentsen ez akármit, a szobrokat pedig "biztos helyen őrzik", amíg új gazdára nem találnak. Charlottesville-ben először 5 évvel ezelőtt került napirendre a konföderációs műemlékek eltávolítása, lassú víz pedig partot mosott sajnos ebben az esetben is.

2. Lassan annyiféle mondvacsinált "családmodell" létezik, hogy az ember azt sem tudja, mi az, amire még nem volt példa. Ezúttal egy négerekből álló heteroszexuális "hármaspár" jött velem szembe az internet sötétebb bugyraiban , akik természetesen "maradéktalanul boldogok", sőt, teljesen elfogadhatónak találják családi állapotukat, három gyereküket is "nagy szeretetben nevelik". Jamie és Kevin, a "hármaspár" két tagja még tiniként jött össze, három gyermekük született, unokájuk is van már. A kapcsolatuk egyik hullámvölgye során Kevin megismerkedett egy Lacee nevű nővel, akivel egymásba szerettek, s akinek kezét azután sem engedte el, miután újra összejött régebbi párjával. A két nő nem riválisként, hanem "testvérként" tekint egymásra. A férj a hét egyik felében egyik, másik felében másik nejével tölti az időt, a maradékot pedig közös programokkal ütik el. Teljesen jól megvannak, s nem szeretik, amikor agymosottaknak nevezik őket. Erősebb idegzetűeknek videó is készült a "boldogságukról".