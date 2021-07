Extra, Tudomány és technika :: 2021. július 21. 13:07 ::

Armata helyett: reálisabb orosz "harckocsi-fenyegetések"

Az alábbi cikkünkben az orosz haderőnek a NATO számára reálisabb problémát jelentő harckocsifejlesztéseit vesszük szemügyre. Ugyan az elmúlt években a legnagyobb cikkforgalmat az Armata produkálta, de lent kifejtjük, hogy vannak reálisabb fenyegetések az új orosz tanknál.

Az Armata-projekt helyzete

Amikor bemutatták a T-14 típusú orosz harckocsit, a médiában és a világ haderőiben is jelentős felhajtást kavart. Viszont bármennyire is fejlett a T-14, a helyzet az, hogy rövid távon szinte biztosan nem váltja ki a meglévő orosz harckocsiállományt, aminek több oka is van.

Egyrészt megfigyelhető, hogy a projekt folyamatosan csúszik. 2015-ben még arról szóltak a hírek, hogy 2020-ra legyártanak 2 ezer darabot. Ehhez képest 2021-et írunk, és jelenleg még csak tesztpéldányok vannak az orosz haderőnél.

Emellett az oroszok nem igazán engedhetik meg maguknak az Armatát anyagilag. Ugyan a legtöbb hír szerint az Armata darabonként 4 millió dollárba kerülne, ami nem túl sok, de tömeggyártás esetén lenne ekkora az ár, vagyis akkor, hogyha óriási tételben rendelnének. Tömeggyártás nélkül viszont az egységár még 8 millió dollár, ami sokkal drágább, mint a régebbi orosz tankok.

Továbbá olyan hírek is vannak, amik szerint 2014 után az orosz hadiipar csődközeli állapotba került. Ennek az volt az egyik oka, hogy csökkentek a megrendelések. Maga az Armata fejlesztője, az Uralvagonzavod is csődközelbe került 2016-ban, mivel nem tudta fizetni a kölcsönöket.

A jelenleg gyártásban lévő legmodernebb típus: a T-90M

Mivel az Armata rövid távon nem kerül nagy mennyiségben a csapatokhoz, ezért az oroszok a régebbi eredetű tankjaikat modernizálják időközben. Ezek közül a legmodernebb a T-90M.

A T-90 alapverzióját még közvetlenül a hidegháború után kezdték el gyártani. Akkoriban az orosz haderő két legjelentősebb típusa a T-80 és a T-72 volt. Az előbbi az volt a probléma, hogy túl drága volt üzemeltetni és gyártani. Az utóbbi viszont gyengébb minőséget jelentett, és az iraki háborúban leszerepelt.

Ezért az oroszok a kettő kombinálásával hoztak létre egy „új” típust, ami a T-90 lett. A torony a T-80 tornya volt, amit ráhelyeztek a T-72 testére. Ennek hatására olcsóbb lett üzemeltetni, mint a T-80-at, és a T-72-höz képest javult a harcérték. Azóta több lépésben továbbfejlesztették a típust, és jelenleg ez az egyetlen gyártásban lévő orosz harckocsi. A legújabb, M verzió gyártása az Armata bemutatása után kezdődött el, ami arra utal, hogy problémák vannak az Armata projekttel.

A T-90M egyik fejlesztése a Relikt reaktív páncél. Ez jelentősebb fokozza a harckocsi védettségét, mivel védelmet nyújt a tandem robbanófejekkel szemben is. Emellett a T-90M új löveget is kapott.

A T-80BVM

A hidegháború végén a legfejlettebb orosz harckocsi a T-80 volt. Ebből a típusból óriási mennyiség van még mindig orosz kézen, bár mostanra már az alapverzió elavult.

Viszont az orosz haderő kidolgozta a tovább fejlesztést, amiből a legújabb verzió a BVM lett. Ezt a verziót elsősorban a sarkvidéki alakulatokhoz osztják be, mivel a gázturbinája megbízhatóbb nagy hidegben, mint a dízelmotoros harckocsiké.



T-80 BVM

A BVM a T-90-hez hasonlóan megkapta a Relikt reaktív páncélt, ami fokozta a védelmet. A BVM emellett kompatibilis új generációs orosz páncéltörő lövedékekkel, ami növeli a páncélátütő képességet.

A „Burlak”

A közelmúltban elkezdett terjedni a médiában egy új generációs orosz harckocsifejlesztés híre, „Burlak” néven. Erről jelenleg annyira kevés információ elérhető, hogy a hírt akár dezinformációnak is lehetne tekinteni, mivel hivatalos forrásból sehol sem erősítették meg.

Viszont abból szempontból nem életszerűtlen, hogy az oroszok csináltak hasonlót, mégpedig pont a T-90 esetében. A T-90 estében ugyanis a meglévő T-72-es testére egy T-80 tornyot helyeztek. A Burlak pedig a rendelkezésre álló információk alapján arról szólna, hogy a meglévő orosz harckocsik testére helyeznének egy új tornyot. Így új képességeket adhatnának a harckocsi-állományuknak és nem kerülne annyiba, mint teljesen új tankokat gyártani. Ezt sokkal inkább meg tudnák maguknak engedni anyagilag, mint a T-14-et.

A Burlak emellett el tudná érni azt a hatást, ami a T-14 egyik fő fejlesztése: a lőszer biztonságosabb elhelyezése. A T-14 estében ezt a személyzet nélküli toronnyal oldják meg, míg a Burlak estében a lőszert egy lőszerrekeszbe helyeznék a torony hátulján, a nyugati harckocsikhoz hasonlóan.



A Burlak-projekt keretében kifejlesztett új torony. Jól látszik a torony hátulján a lőszerrekesz

A Burlak emellett a tűzerőt is fokozná, mivel a torony kicserélésével új generációs löveget kaphatnának a régebbi orosz harckocsik. Továbbá a toronnyal együtt az átépített tankok megkapnák az Afganit védelmi rendszert is.

