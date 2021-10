Extra, Holokamu :: 2021. október 6. 17:33 ::

Szijjártó Péter esete a nyilaskereszttel és a végső megoldással

Az izraeli Likud párt magyarországi képviselője, Támír Wertzberger nemrégiben cikket írt Jáír Lápíd új izraeli külügyminiszter szerinte elhibázott politikájáról. Pontosabban arról, hogy Lápíd miként rombolja le a visegrádi négyek és az Izrael közti, még Binjámin Nertanjáhu miniszterelnök által kiépített szoros baráti kapcsolatot. Egy zsidó kommentelő a cikkre reagálva kitett egy tavaly októberben készített fényképet, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a győri Innovativ Group nevű cég nyilaskeresztre emlékeztető logója előtt mond beszédet. A kommentelő szerint Szijjártó a végső megoldáson, azaz a holokauszton tréfálkozik.

A Midá című, Likud-közeli izraeli politikai hírelemző portálon 2021. július 29-én Jáír Lápíd vörös szőnyeges politikája címmel megjelent Támír Wertzberger írása az új izraeli külügyminiszter téves politikájáról. A szerző, aki a Likud Párt külügyi osztályának tagja, a Magyarországi Likud megalapítója, valamint a Tett és Védelem Alapítvány munkatársa, írásában hosszas eszmefuttatással igyekszik meggyőzni az olvasót, miért értelmetlen Jáír Lápíd azon kinyilatkoztatott szándéka, hogy Izraelt visszatéríti az UNESCO, azaz az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetébe.

Mint ismert, Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök és külügyminiszter 2017-ben a nagy tanítómestert, Donald Trumpot követve az UNESCO „antiszemita határozatai” miatt kiléptette Izraelt a nemzetközi szervezetből. A cikkíró nosztalgiával említi meg Binjámin Netanjáhut, amiért jó kapcsolatokat épített ki a visegrádi négyekkel, köztük hazánkkal, s ezzel az Európai Unión belül létrehozta az Izrael-barát bázist. Mit tesz ezzel szemben a galuti mentalítással megáldott Jáír Lápid? – teszi föl a kérdést Wertzberger, majd adja meg a választ: Lápíd lerombolja a Netanjáhu által a V-4-es országokkal kiépített kiváló kapcsolatokat (ennek egyébként mi semmi jelét nem látjuk – H. J.). A cikkíró szerint Jáír Lápid sokkal jobban szeret dörgölőzni a Nyugat vezető országaihoz, mint például Németországhoz és Franciaországhoz. Ezért aztán inkább szeret fényképezkedni a Bundestagban és az Élysée-palotában, mint a Szejmben vagy a magyar Országházban.

Wertzberger a Midá-ban megjelent írását a közösségi oldalára is kitette, s a hazánkat baráti országként bemutató cikkére kapta is a gúnyos kommenteket. Egy Viktor Mihály Orbán álnevű, minden bizonnyal magyarországi zsidó a Fb-oldalát csak ezért működteti, hogy bebizonyítsa, mennyire antiszemita a magyar kormány, annak miniszterelnöke (sic!) és a magyar nép. Nos, ez a nevét adni nem merő „jó” ember Wertzberger cikkét kommentelve kitett egy még tavaly októberben készült fényképet, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (aki időközben Jáír Lápidot is biztosította arról, hogy Magyarország a jövőben is kiáll Izrael mellett – H. J.) látható, amint beszédet mond az Innovatív Raktárlogisztika Kft. telephelyén a cég elektromos kamionjának bemutatásán.

Nyelvi és történelmi hiányosságokról árulkodó bejegyzésében a héber nyelvű cikket kommentelve angolul és magyarul ezt írja a zsidó:

A Führer, Orbán külügyminisztere a szvasztika magyar változatával, a nyilaskereszttel látható, amint viccelődik a holokausztról, az Endlösung-ról, azaz a végső megoldásról.

„Zero Emission”

„A megoldás itt van” / „The Solution is here”

Csak megjegyezzük: a szállítási cég egyik jelmondatának, a Zero Emission-nak (magyarul: nulla károsanyag-kibocsátás) semmi köze a holokauszthoz.

A Likud magyarul kiválóan tudó budapesti képviselője, a Tett és Védelem Alapítvány munkatársa, Támír Wertzberger nem válaszolta meg a kommentelő idézett bejegyzését. Mi meg kíváncsian várjuk, hogy mikor kényszerítik logója megváltoztatására az Innovativ Group nevű győri céget.

H. J. – Kuruc.info