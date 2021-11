Extra, Külföld :: 2021. november 9. 15:07 ::

Angliában sokkolta az agyhalottakat, hogy rendben van, ha az ember fehér

A dél-angliai Basingstoke-ban több helyen A4-es papírokat ragasztottak ki, rajtuk egy mondattal: It's okay to be white (Rendben van fehérnek lenni).

Egyes helyieket az esetről beszámoló hírportál szerint "sokkolt az üzenet", és elkezdték eltávolítani a plakátokat, viszont csak újabb és újabb poszterek jelentek meg, így a helyiek a hatósághoz fordultak.

Szerintük az amerikai "szélsőséges csoportok" által használt szlogent helyi jobboldali csoportok vették át.

A "sokkolt" lakosok több helyen áthúzták a fehér szót, és más szavakra cserélték ki.

Így születtek meg az olyan poszterek, melyek szerint "Rendben van transznak lenni"...

A település lakossága egyébként 88,2%-ban fehér és brit, 4% ázsiai, 1,7% kevert, és 1,1% fekete.