Extra :: 2021. november 28. 20:30 ::

Heti progresszió (CVIII. rész) - Feldolgozni a "feldolgozhatatlant"

November utolsó, advent első vasárnapján is szeretettel üdvözlöm kedves olvasóinkat. Szokásunkhoz híven folytatjuk sorozatunkat, a beküldött híreket és képeket pedig ezúttal is köszönöm. A hetiprogresszio@protonmail.com címre ezeket továbbra is várom! Ne is raboljuk tovább az időt, kezdjük!

3. Indítsunk máris egy képpel! Közeledik a karácsony, ilyenkor menetrendszerűen rákapcsolnak a különböző üzletek is, hogy az év végi roham előtt még egy utolsó profitmaximalizálásra indítsanak hadjáratot. A nagy bevétel érdekében persze "haladni kell a korral", különben a végén még "rasszista" jelzőt kap valaki az ünnepi készülődés hevében. A Takko Fashion sem bízza a véletlenre a dolgot (német cég, most min csodálkozunk?) és ünnepi képükön elhozták minden liberális nedves álmát, a fajkeveredett Európa egy mosolygós csemetéjét. Így nézne ki ma Európában az ünnepi hangulat, az ünnepi várakozás? Úgy látszik, 2021-ben már egy félvérrel kell illusztrálni az "európai" gyermek karácsonyát. Jut eszembe, karácsony! Bizonyára nem véletlen, hogy még maga a kifejezés is lemaradt a képről, amely szintén kompatibilis az új szemlélethez. Helyette csak annyit olvashatunk, hogy "jön a legszebb időszak". A képet köszönjük olvasónknak!



A Takko Fashion idén sem szeretne fehér karácsonyt (Forrás: olvasónktól)

Na, lapozzunk! Messze még a vége!

2. A magyar kormány megvédi gyermekeinket az LMBTQ-propagandától! Ebben a szellemben kampányol az Országos Mentőszolgálat az "ellenállhatatlan" nevű Lady Dömperrel, vagyis Petróczi Zoltánnal, akit a budapesti éjszakai életből ismerhetnek – a leírás alapján – "az egyik legnagyobb és legmegosztóbb sztárként". Az információk szerint Lady Dömper közel egy éve segíti a mentők munkáját napi 6 órában, önkéntesként, amely jó cselekedetet nyilván nem szeretnénk elvitatni tőle.



A kormány megállítja az LMBTQ-propagandát (Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldal)

Azonban, sokat elmond erről az országról és ellentmondásos atmoszférájáról, hogy amíg a kormány – papíron – "megálljt" parancsol az LMBTQ-lobbinak, addig az szabadon burjánzik és terjed, s jelen esetben még csak nem is egy multi vagy egy internacionális lobbi magánakciójáról beszélünk (itt jegyezzük meg, hogy utóbbit is lelkesen finanszírozza a kormány).

Nem az önkéntesség gesztusát vitatjuk el, hanem azt a köré font, nem is annyira bújtatott propagandát, amely minden álcától mentesen, pőrén tátja elénk a jelenlegi rendszer egyik ordas hazugságát. Egyiket a sok közül... Csak mindez jusson eszünkbe jövő áprilisban is, amikor választani kell!

1. Alaposan megrázta Amerika ostobább felét Kyle Rittenhouse felmentő ítélete . A való világtól teljesen elidegenedett, kultúrmarxista alapokon szerencsétlenkedő egyetemi diákoknak sincs könnyű dolga, ezért a Fitchburgi Állami Egyetem "feldolgozó tanfolyamokat" indít , amely segít túllendülni az ítélet okozta sokkon a sok nyomorultnak.

A Társadalmi Integráció és Sokszínűség Központ neve alatt futó kezdeményezés elég érdekesre sikeredett. Először is a leírás szerint a Jacob Blake nevű négerbűnöző, akit a rendőrök semlegesítettek, s aki miatt a zavargások kitörtek Kenoshában, meghalt, amely nem igaz, csupán részlegesen lebénult. De az igazi lényeg csak ezt követően jön!

Különböző időpontokban rendeznek foglalkozást a diákok és az alkalmazottak számára, amely nem meglepő, azonban a Sokszínűség Központ szemmel láthatóan az apartheid nagy rajongója is, hiszen külön-külön időpont van megadva a "színes" és a fehér tanulók és alkalmazottak számára.



Egész egyszerűen imádom! Éljen az apartheid! (Forrás: Libs of Tik Tok Twitter-oldal)

Valószínűleg ez az első eset, hogy mélységesen egyetértek és szimpatizálok egy hasonló intézmény törekvéseivel, az elkülönítésben én semmi kivetnivalót nem találok, sőt, támogatom a szegregációt! Kedves Társadalmi Integráció és Sokszínűség Központ ott, a messzi Fitchburgi állami Egyetemen! Jár a keksz!

Mivel is búcsúzhatnék méltóbb módon, mint az apartheid reneszánszával! Jövő héten innen folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info