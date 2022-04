A floridai székhelyű óramárka megjelentette a „Mi a nő?” elnevezésű reklámvideóját, melyben kifejtik, hogy a modern romboló erők azon munkálkodnak, hogy a nőiesség „elveszítse minden értelmét”.

„Olyan reklámkampányt készítettünk, amely ünnepli nagyanyáinkat, anyáinkat, testvéreinket, nagynénjeinket és lányainkat, és mindent, amit ők képviselnek, hogy éles kontrasztot állítsunk azokkal a hazugságokkal szemben, amelyeket mindannyiunknak mondanak” – tette hozzá Ilan Srulovicz szinész, a márka alapítója kifejezve, hogy ezzel, a genderlobbival ellentétben ünnepelni kívánják a valódi nőket és nem pedig diszkriminálni.

A Nike, a Converse, az Adidas, a Coca-Cola és még sok száz márka támogatja reklámjaiban az LMBTQP-lobbi térnyerését haszonszerzés céljából létrontást elkövetve ezzel, de az Egard Watches hosszú idő óta az első világszínvonalú vállalat, amely szembe megy az árral és és a profit helyett a valódi értékeket próbálja képviselni és ugyan érezhető némi feminista fennhang a videóból, de mégis egy igaz ügyért állt ki a cég a világot igyekezve beszennyezni próbáló pusztító erőkkel szemben.

Eddig az SZKR cikke, és most érdemes megnézni a videókat, és egyéb izgalmasabb részleteket. Ez az eredeti reklám:

A reklámot magyar felirattal a Védett Társadalom Alapítvány a minap feltöltötte a YouTube-csatornájára:

Vannak például kiherélés helyett a férfiakhoz ismásként közelítő videók:

Van a vakcinák erőltetésével szemben is erősen kritikus is:

És a rendörség feloszlatása helyett is mást képviselnek:

A cenzúra és a balos véleményterror ellen is kiállnak, de itt már akad néger-fehér pár is, ahol természetesen a nő a világosabb:

Látszik tehát rajta, hogy nem mentes az amerikaiasságtól, a pátosz is ismerősnek tűnhet. Nem véletlenül, a 2012 óta létező cég alapító tulajdonosa ugyanis az érdekesen csengő nevű Ilan Muallem Srulovicz, aki maga is színész, aki többek között szerepelt a népszerű Halvajáró (The Walking Dead) című sorozatban. Keveset tudni róla, bár sokat szerepel az amerikai módra republikánus-patrióta és erősen trumpistának tűnő vonalon. Az IMDb-adatlapja szerint angol mellett héberül is folyékonyan beszél, de ez nem ellenőrzött információ.