Extra, Videók :: 2022. április 28. 16:45 ::

Toroczkai a barátaival üzent az Ásotthalmot benépesíteni akaró cigányoknak



A cigány numerakirály "Ásotthalom a fasiszta fészek!" címmel tett közzé videót még márciusban Kamarás István "történész, politológus", az Opre Roma-Cigány Demokrata Néppárt elnöke és egy bizonyos Kolompár Gábor, ahol arról beszélgettek, hogy házakat vásárolnának ott a "szűk családi körüknek 60-70 fővel", mert



gyereknemzésre kifejezetten kellemes a környék.

E kijelentést az itt látható egyed tette - hogy ő konkrétan miként gondolta azt a bizonyos gyereknemzést, elég nehéz elképzelni, de inkább ne is mélyüljünk el a témában, Kamarás is gyorsan átvette a szót, és hozzátette, hogy ő is szívesen elmenne oda a családjával, 50-60-80-an, mert "be kell népesíteni".

Erre az "ötletelésre" válaszolt most a Mi Hazánk elnöke, alább a videó: