A megrágott croissant - Heti progresszió (CXXVIII. rész)

Egy furcsa szerelem, egy legalább annyira furcsa eladó termék és egy „haladó szellemű múzeum” kapott helyet a Heti progresszió következő részében. Ne is vesztegessük tovább az időt!

3. A jelenleg 32 éves Ben Ford anya nélkül nőtt fel, mert az kiskorában faképnél hagyta őt. Kaliforniában, 19 évesen esett teherbe, Fordot örökbe adta, majd hazament Nagy-Britanniába.

Ford 2014-ben úgy döntött, hogy felnőtt korában az igazi anyja keresésére indul. Nem sokkal később meg is találta az 51 éves Kim Westet, s egy évvel később 2015-ben találkoztak is. Azonban nem úgy sültek el a dolgok, ahogy az normális esetben ilyenkor lenni szokott, ugyanis anya és fia „ egymásba szerettek ”, és szexuális kapcsolatot létesítettek. Ford csak „szexuális lényként” tudott az anyjára tekinteni, utóbbinak pedig rögtön „szexuális álmai” lettek a saját fiával.

Ford később bemutatta anyját a feleségének is, akitől végül 2016-ban elvált az ismert okok miatt, anyjával pedig azóta is – saját bevallása szerint – „észbontó szexuális kapcsolatuk” van. Persze ezt a bimbózó szerelmet a hatóságok akadályozzák, a michigani törvények szerint 15 év börtönre is számíthatnak, s vérfertőzés miatt örök életükre felkerülhetnek a szexuális bűnözők listájára. Éppen ezért bujkálnak, jelenlegi helyük ismeretlen.



Vérfertőző anya és fia (fotó: The New Day)

„Tudom, hogy az emberek azt mondják, undorítók vagyunk, és tudnunk kéne uralkodni az érzéseinken, de mikor egy ilyen őrületes szerelem elkap, hajlandó vagy mindent feladni és harcolni érte” – nyilatkozta Kim West, az anya. Egyébként a gerlepár úgy gondolja, hogy amit csinálnak, nem vérfertőzés, hanem „genetikus szexuális vonzalom”, ami akkor alakul ki, ha rokonok egymás nélkül nőnek fel, majd felnőttkorukban újra találkoznak és megkedvelik egymást. Arra azonban már nem adtak választ, hogy miért csak náluk végződött így a felnőttkori „újra találkozás”.

2. Angelina Jolie nemrégiben, április 30-án Ukrajnában, Lemberg városában tett gyors látogatást, ahol betért egy helyi kávézóba is. A színésznő az ENSZ menekültügyi főbiztosának különmegbízottja, vélhetően a látogatásának oka is ez volt, ám a rövid történetünk szempontjából lényegtelen.

Jolie a már említett kávézóban hagyta félig megrágott croissant-ját és félig megivott kávéját, előbbivel kapcsolatban pedig egy ott dolgozó takarító meglátta az üzleti lehetőséget. Egy hirdetőoldalon árulja a félig megevett péksüteményt, nem kevesebb mint egymillió hrivnyáért, de nyugodjon meg mindenki, az ár alkuképes! Soha vissza nem térő alkalom egy igazi ereklye megszerzésére!



Kihagyhatatlan ajánlat! (forrás: ua.korrespondent.net)

1. Nem csak Angelina Jolie rajongói, de a múzeumok szerelmesei is örülhetnek, hiszen megnyílt az Egyesült Királyság első queer múzeuma. A Queer Britain a szigetország első LMBTQ-múzeuma is egyben, amely a King’s Cross vasútállomás közelében, beszédes módon egy 19 századi épületben talált otthonra. A múzeumon magányadományokból, 4 évig dolgoztak.

De mi található egy ilyen progresszív helyszínen? A queer közösség „történelmét és kultúráját” ismerhetik meg az érdeklődők, amelyek így szélesebb körök számára is „befogadhatóak” lesznek. A múzeum egyik vezetője, Stephanie Stevens szerint a Queer Britain bemutatja, hogy a queerek „milyen csodálatos módon járultak hozzá a történelemhez” (furcsa, én történészként egyszer nem hallottam arról, hogy ilyen egyáltalán bármikor történt volna). Mindenesetre lesz itt minden, ami a csövön kifér. Crossdresser viktoriánusok története, vagy a közelmúltbeli pride-felvonulásoké, habár utóbbiakról így is többet hallunk a kelleténél.



A történelem egy eddig méltatlanul elhanyagolt szelete. Bizonyára... (fotó: appearhere.co.uk)

Akinek megjött a kedve egy kis queer történelemhez, annak pedig jó hír, hogy a múzeumba való belépés ingyenes, így pusztán a repülőjegy(ek) árát és a szállást kell kifizetnie az utazni vágyónak. A Queer Britain minden héten szerdától vasárnapig, 12 és 18 óra között tartja nyitva kapuit.

Nos, ennyi fért mára a rovatba, hamarosan ismét találkozunk. Az olvasói leveleket ezúton is köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com címünk természetesen továbbra is üzemel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info