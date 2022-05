Extra :: 2022. május 15. 15:27 ::

A kaliforniai liberális átköltözött Idahóba, majd panaszkodott, hogy nincs sokszínűség

A „transplant” (átültetett) egy amerikai gúnyszó. Olyan liberálisra mondják, aki a multikulturalizmusra, feminizmusra és LMBTQ-ra szavaz, majd amikor ezáltal a saját államát egy pöcegödörré változtatja, akkor átköltözik egy élhető, fehér, konzervatív államba, ahol aztán továbbra is arra a liberális politikai irányvonalra szavaz, amivel eredeti államát tönkretette.

Nézzünk erre egy konkrét példát!

2020. május 20-án Shelley Webb bejegyzést tett blogjában „15 (és még több) dolog, amit minden Coeur d’Alene-be költöző kaliforniainak tudnia kell” címmel. Ebben leírta, hogy amikor 15 évvel korábban Kaliforniából az Idahóban lévő Coeur d’Alene-be költözött, azt gondolta, hogy csak kevés kaliforniait fog ott találni, azonban meglepetésére azt látta, hogy a lakosság 60%-a Kaliforniából származó átültetett.



Shelley Webb, egy panaszkodó "átültetett"

Ezután pontokba szedve részletezte, hogy mit tapasztalt új lakhelyén az emberek, természeti adottságok és egyéb körülmények vonatkozásában. Ezek közül egy lényeges pontra szeretném ráirányítani a figyelmet:

„Emellett mi itt NAGYON fehérek vagyunk. Talán már tudatában vagytok a fehér felsőbbrendűség okozta problémáknak, melyeket itt megtapasztaltunk. Annak java már eltűnt, de úgy képzelem, hogy abból ez-az csak a felszín alá húzódott. A Task Force on Human Rights [Emberi Jogok Akciócsoportja] és a Human Rights Education Institute [HREI, Emberi Jogok Oktatási Intézménye] itt nagyon aktív annak biztosítása érdekében, hogy az emberekkel egyenlően bánjanak. Remélhetőleg városunk sokszínűbbé fog válni”.



"Mi itt NAGYON fehérek vagyunk" - részlet az eredeti írásból

Tehát ennek az átültetettnek 15 év nem volt elegendő, hogy kaliforniai liberális világnézetét elhajítva beilleszkedjen Idahóban és elfogadja azt, hogy Idaho lakossága 85-90%-ban fehér, akik közül sokan éppen azért élnek ott, hogy ne kelljen egy színesbőrűekkel telezsúfolt és az ezzel járó bajokkal sújtott államban szenvedniük. Fenti kinyilatkoztatása arra is magyarázatot ad, hogy a tapasztalt fehérek miért mondják azt, hogy nem létezik „varázslatos föld” (magical soil): csak azért, mert egy kaliforniai liberális Idaho földjére lép, csak azért, mert egy harmadik világbeli migráns Európa földjére lép, még nem fog varázsütésre átváltozni, ugyanis képtelen levetni mélyen gyökerező beidegződését.

A blogjához csak kevesen szóltak hozzá, de a kommentek többsége csípős nyelvezetű volt. Nézzük meg ezeket!

Nixy: „Idejöttél onnan, mert nem tetszett az, ami ott van, és most meg akarod változtatni az itteni dolgokat, hogy olyanok legyenek, mint ott. Mi itt szívesen látunk, csak ne próbáld meg az itteni dolgokat olyanná tenni, mint az ottaniak. Ha az itteni dolgokat olyanná akarod tenni, mint az ottaniak, akkor eleve nem kellett volna onnan eljönnöd”.

James Wilson: „Hagyd abba a régiónkban az olyan kultúrmarxista szervezetek reklámozását, mint a HREI! Ők azt ajánlgatják, hogy a fiatal gyerekek olvassanak szégyenletes, rasszista [fehérellenes] propagandát, mint a „White Fragility” [Fehér törékenység]. Indulj vissza Kaliforniába, ha azt a szemetet akarod terjeszteni; itt mi nem akarjuk azt”.

Michael Seifert: „Csak arra kérlek, hogy ösztönözd az olvasókat arra, hogy itt ne támogassák ugyanazt a politikai irányvonalat, amit Kaliforniában támogattak. Ha nem tetszik az, amit otthagytál, akkor ne idézd elő ugyanazokat a bajokat Idahóban”.

Dillon Strong: „Fejezd be azt, hogy a kaliforniaiaknak segítesz ideköltözni. Ők tönkreteszik a helyi gazdaságot, valamint a jóravaló, keményen dolgozó családokat kiszorítják a városból. Felmentek a megélhetési költségek, valamint a lakosság beözönlése már elkezdte azt előidézni, hogy megemelkedett a bűnözés aránya. Nem fog sokáig tartani, mielőtt ki kell dönteniük az összes fát azért, hogy több házat építsenek, valamint kiszárítják a vízkészletünket. Mi jön még, erdőtüzek?”

Az éles kritika hatására először átszerkesztette bejegyezését azzal, hogy kivette belőle azt a részt, melyben a fehér felsőbbrendűség miatt panaszkodott és a város sokszínűbbé válásában reménykedett. Végül az egész bejegyzést törölte, azonban az internet nem felejt, és az eredeti bejegyzés a hozzászólásokkal együtt továbbra is megtalálható archivált formában.

Milyen tanulságot lehet levonni az ügyből?

A tapasztalt fehérek tudják, hogy egy fehér közösségbe sem zsidót, sem színesbőrűt nem szabad beengedni, különben azonnal elkezdődik a bomlasztás és a züllés. A fenti eset azonban arra is rávilágít, hogy az újonnan érkező fehéreket is háttérellenőrzés alá kell vetni, hogy mégis kiféle-miféle emberek: konzervatívok, akik tényleg azért menekültek el egy liberális államból, mert elegük lett belőle, vagy liberálisok, akik saját maguknak köszönhetően tönkretették eredeti államukat, és most egy új tönkreteendő államot keresnek.

A háttérellenőrzésnek számos módszere van. Példának okáért el lehet végezni úgy, hogy a helyiek a sarki fűszeresnél szóba elegyednek az odaérkezett egyénnel, vagy a neve alapján rákeresnek az interneten. Ez utóbbi azért hasznos, mert az emberek jelentős része képtelen lakatot tenni a szájára, így az interneten folyton-folyvást kitereget magáról mindent.

Ha pedig szavai vagy tettei alapján kiderül, hogy az odaérkezett egyén egy átültetett, akkor a fehér közösségnek össze kell zárnia és olyan ellenséges légkört kell kialakítania az átültetett körül, hogy az sírva meneküljön vissza abba a liberális pöcegödörbe, ahonnan előjött. Ha a fehér közösség akár gyávaságból, akár lustaságból nem így tesz, akkor az átültetettet követni fogja a második, tizedik, századik, sokadik átültetett, akiket zsidók és színesbőrűek is követni fognak. Márpedig amint a fehér liberálisok, zsidó felforgatók és színesbőrű mihasznák többségbe kerülnek a helyi fehérekkel szemben, akkor számbeli fölényüket kihasználva, a csőcselékrácia (demokrácia) szabályai szerint meg fogják szavazni ugyanazt a multikulturalizmust, feminizmust és LMBTQ-t támogató politikai irányvonalat, amivel eredeti lakhelyüket tönkretették.

Éppen ezért jobb a problémát még csírájában elfojtani.

Forrás:

Az eredeti szöveg a liberális nyavalygással:



by Shelley Webb | May 20, 2020

https://web.archive.org/web/20201117150828/https://www.intentionalcaregiver.com/15-things/ 15 (and More) Things Every Californian Moving to Coeur d’Alene Should Knowby Shelley Webb | May 20, 2020

Az átszerkesztett szöveg a hozzászólásokkal:

Vincent James megjegyzése:

> Moves from California to Idaho

> Hopes Idaho will someday be as diverse as California

> Gets wrecked in her comment section

