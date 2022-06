Extra :: 2022. június 12. 18:52 ::

Forró Pride-hónap – Heti progresszió (CXXXIII. rész)

Olvasónk által készített képekkel, anyagokkal, illetve a Burger King nem túl jól elsült Pride-meglepetésével folytatjuk a Heti progresszió sorozatot, szigorúan a Pride-hónapra fókuszálva A leveleket ezúton is köszönöm, a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is üzemel. Öveket becsatolni, rajtolunk!

3. Németországi bevásárlóközpontokban készült képekkel kezdjük a sort.

Az első a neu-ulmi Glacis-Galerie névre hallgató plázában , annak bejáratánál készült, ahogy a képen látszik, elég nagy méretben, hivalkodóan. A szlogen, a jelkép és a színek pedig magukért beszélnek. Háttérben egyébként az O2 telekommunikációs óriásvállalat németországi egységének (Telefónica Deutschland Holding) egy üzlete látható. Az ulmi felirathoz elméletben nincsen közük, de bizonyítandó, hogy mennyire belterjes itt minden, gondoltam, kicsit utánajárok, ez a cég vajon támogatja-e az LMBTQ-lobbit. Fején találtam a szöget, a vállalat brit csápja – így bizonyára az egész óriáscég – büszke LMBTQ-támogató.



Csupán szeretetre van szükségünk... Neu-Ulmban is (forrás: olvasónktól)

A második kép a friedrichshafeni Bodensee Centerben található, amely meglepő módon szintén egy bevásárlóközpont. Ahol pedig szó szerint MINDENKIT köszöntenek – színre, méretre, korra, vallásra stb. való tekintet nélkül – az az Apollo névre hallgató optika. Ismerős a logó? Persze, hogy az! Igen, ebbe a cégcsaládba tartozik a magyarországi Ofotért is, de kis utánanézéssel rájöhetünk, hogy a Vision Express is. Anyavállalatuk a Grand Vision több mint 40 országban 7200-nál több üzletet is üzemeltet – különböző nevekkel ellátva.



Az Apollóban olyan elfogadóak, hogy mindenki vásárolhat náluk szemüveget. Érti? MINDENKI!!! (forrás: olvasónktól)

Ha jobban utánanézünk ezeknek az összefüggéseknek, szorgos jegyzetelés vagy jó memória nélkül könnyen belezavarodhatunk. Kedves olvasónk pedig joggal teszi fel a kérdést, hogy minek ennyi név, anyavállalat, leányvállalat, miegymás, ha úgyis ugyanabból az alomból jönnek? Nos, a szabad választás illúziója sokakkal elhiteti, hogy tényleg szabadok, ezt az illúziót pedig a multinacionális vállalatok is igyekeznek erősíteni.

Köszönjük a két képet olvasónknak!

2. Következő képünket szintén egy kedves olvasónk küldte, aki reklámlevelet kapott a Booking.com nevű nemzetközi cégtől, akik szállásfoglalásokra szakosodtak. A küldemény itt is magáért beszél, habár ezúttal valószínűleg célt tévesztett a „szüreti mulatságok” illusztrációja, amelynek igazából semmi köze nincs a borokhoz. Nem baj, fentebb olvasható, hogy a cég amúgy is ajánlgatja a Pride-fesztiválokat, mint „bizonyára kiváló” utazási célpontokat.



Semmi komoly, csak gondoltam, rákeresek, ha már. Micsoda meglepetés! (forrás: O2 Facebook-oldal)



Nincs is szebb nyaralás Pride-fesztiválok látogatásánál! (forrás: olvasónktól)

1. Átvitt értelemben szénné égett a Burger King Pride-meglepetése, amelyet az osztrák éttermeikben szabadítottak rá a vendégekre. Ikonikus hamburgerük, a Whopper egy nemi átalakító műtéten esett át, így az LMBTQ-mozgalom előtt tisztelegve június hónapban vagy két alsó, vagy két felső bucirésszel burkolhatják be őket a vendégek. Tudják, hasonló, AZONOS, mint a homoszexuális „párok”.



Amúgy sérül az egyenlőség. A szezámmagos bucirész sokkal finomabb, így jobban jár az, aki azt kapja (forrás: burgerking.at)

Ami meglepő, az maga a tény, hogy a „meglepi” nem sült el jól (szó szerint, ha már ételről beszélünk). Csodával határos módon a vendégek jelentős része kommentek formájában háborodott fel azon, hogy a szexualitás témakörét miért erőltetik bele egy hamburgerbe, illetőleg miért politizálják át már az étkezést is.

Kapaszkodjanak meg, de a felháborodottak között találhatjuk a Netflix egyik alkalmazottját, Jarett Wieselmant is, aki Twitter-fiókján bírálta a Burger King akcióját. Biztos zabos a Netflix válsága miatt, amit nagyrészt a túltolt woke-kultúrának köszönhet.

A gyorséttermi lánc persze nem vonja vissza a Whopper-torzót, de szerencsére már csak június 20-ig kell elviselni azt a hamburger kedvelőknek.

Nos, én a Burger Kinggel zárom a CXXXIII. epizódot, jövő vasárnap pedig ismételten jelentkezem egy újabb adag csokorral.

