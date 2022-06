Extra, LMBTQP+ :: 2022. június 14. 18:25 ::

Nagyon aggódik a buzik egészségéért a HVIM, ezért fesztiváljuk betiltásával védené meg őket a majomhimlőtől

A nemzetközi LMBTQ-lobbi június 24-étől kezdődően Budapesten számos propagandarendezvényt óhajt tartani zárt térben, valamint többtízezer szerencsétlenül fejlődött ízléssel rendelkező személyt várnak július 23-án a "Budapest Pride"-ra, hogy tovább terjeszthessék a homoszexualizmust a társadalomban. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy az ilyen, nyilvános, deviáns rendezvényeket be kell tiltani, ám a jelenlegi helyzetben súlyos egészségügyi felelőtlenség is engedélyezni vagy megtartani egy ilyen rendezvényt! - áll a közleményükben, alább a folytatás.



A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom követeli, hogy a majomhimlő-veszélyre való tekintettel idén tiltsák meg a Budapest Pride-ot, mivel az egyértelmű járványügyi kockázatot jelent!

Tekintettel arra, hogy a homoszexuálisok között terjedő majomhimlő már számos helyen felütötte a fejét Európában (így sok helyen egyszerűen csak „buzihimlőnek” nevezik) és arra, hogy az esetszámok egyre csak növekednek, egy homoszexuális gigarendezvény megtartása az egészségügy összeomlásával fenyegetne.

Ilyen körülmények között - felelősen gondolkozó állampolgárként - tartsuk a távolságot a homoszexuálisoktól, és a homoszexuálisok is tartsák a távolságot egymástól! Csakis ez a felelősségteljes magatartás járványhelyzetben!

Ne adjunk táptalajt a majomhimlőnek!

Vigyázzunk egymásra!

Gay lives matter!

Flatten the gay curve!

Budapest, 2022.06.14.

HVIM