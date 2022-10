Extra :: 2022. október 1. 15:21 ::

Miért nem kap adományt Sorostól a Klubrádió?

A Klubrádió 12 éve próbálkozik Soros "Györggyel" kapcsolatba lépni, de eddig nem sikerült – mondta Arató András, a rádió meghatározó tulajdonosa egy műsorban.

Arató gyakran megszólal a saját, ma már kizárólag az interneten elérhető rádiójában. Most éppen amiatt, mert támogatási kampányt indított a hallgatóknak címezve, akik ez alkalommal is több tízmillió forintot adományoztak a működéshez. A „munkamegosztásból” hiányolta Soros "Györgyöt", akiről így fogalmazott: „A főgonosz, ha támogatna minket, tehát ha a Soros úr vagy a fia most hallgatna minket, nem azért támogatna, hogy majd olyanok legyünk, amilyet ő szeretne, hanem mert olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. A támogató hallgatók sem megrendelik, hogyan beszéljünk, hanem elfogadják, szimpatikus nekik, ahogyan mi beszélünk.”



Drága Bolgár úr és Arató András - kétszer hatezer év fájdalma a stúdióban (illusztráció - kép: Klubrádió)

12 év meglehetősen hosszú idő, a Magyarországhoz sok szállal kötődő Soros família biztosan kapott információt arról, hogy elvették a rádió frekvenciáját, vagy arról, hogy általában mi szól benne. És nyilván arról is, hogy Arató nem túl rég még a nerből hasznot húzó zsidó szervezet vezetőjével, Köves Slomóékkal képzelte el a jövőt. A hatalmas pénzek fölött rendelkező Sorosék mindenesetre a 12 éve tartó hívó szó ellenére a fülük botját sem mozgatják. Eszerint még az is lehet, hogy ha Arató és a Klubrádió megváltozna, és nem olyan lenne, amilyen, akkor a zsebükbe nyúlnának.

A műsor visszahallgatható ide kattintva

60.27-től beszél Arató

66.24-nél tér rá Sorosra

(Olvasónktól)