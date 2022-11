Bevallom, én a könyvet még nyáron vettem meg, ugyanis az egyik barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez az Amazon előjegyzési sikerlistájának első helyezettje. Ha pedig a világ legnagyobb kereskedelmi portálján egy kötet dobogós, annak az áll a hátterében, hogy jobban várják ezt a kötetet, mint a mannát a zsidók a sivatagi vándorlásuk idején.

Aztán úgy alakult az életem, hogy olvasás helyett másra kellett szánni az időt, így a könyv ideiglenesen felkerült a kötelező olvasmányok polcára, aztán a napokban majd leesett az állam a hírtől, hogy Mattias Desmet könyve magyarul is megjelent, mégpedig sokkal jobb külalakban, mint az angol vagy a holland változat.

Magyar nyelven könyvet olvasni mégiscsak jobb dolog, így az űzött majom fürgeségével rohantam a Magyar Menedékhez megvenni , furcsa módon a könyv máshol nem kapható. De a legfontosabb, hogy lényegében pillanatokon belül be tudtam szerezni. És mekkora szerencsém volt, hogy pont egy pénteki napon vettem meg, mert ahogy kijöttem a Márvány utcai könyvesboltból, majd az Alkotás utcán felszálltam a 19-es villamosra, számomra az idő megszűnt létezni, legalább másfél napon keresztül. Olyan volt az egész szituáció, mint amikor beleszédülsz valamibe, de annak olyan ereje van, hogy a hatása alól nem tudsz kiszabadulni. Meg nem is lehet. Szóval hagyod, hogy sodorjon a történet... Majd olyat tettem, amit legutoljára az egyetemi tankönyveimmel, a legbarbárabb módon ceruzát vettem elő, aláhúztam, kisatíroztam, megjegyzést írtam a margóra és más hasonlók. A villamoson nem volt nálam ceruza, így az oldalak sarkát hajtogattam be, arra figyelmeztetve magamat, hogy ezt újra el kell olvasnom… Aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme, mert minden oldallal ezt tehetném.