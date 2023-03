Extra, Videók :: 2023. március 28. 12:15 ::

Fb-élőzés közben puffantotta le férjét egy néger nő Amerikában

Élő adásban végzett férjével egy nő az amerikai Mississippi államban – írta a Crime Online nyomán a TV2.

A 28 éves Kadejah Brown és párja, Jeremy Brown szombaton reggel veszett össze, majd mikor a férfi megpróbálta elhagyni otthonát, felesége rálőtt. Egyetlen egy lövés is elég volt, a férfi meghalt.

Az illetékes seriff, Eddie Hawkins elmondása szerint már korábban is fordult elő erőszak a családban, ennek ellenére egy értelmetlen tragédia történt.

A nő az elmúlt napokban közösségi oldalán vádló hangvételű bejegyzéseket tett közzé, azzal gyanúsította férjét, hogy munkahelyén megcsalja őt, és még biszexuális is.

Kadejah Brown olyannyira kiteregette a nyilvánosság elé az otthoni problémákat, hogy a végzetes pillanatokat is élőben közvetítette. A nő már őrizetben van, de felvétel még most is elérhető, többen is megosztották azt. (A lövés 5:23-nál hallható.)