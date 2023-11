Extra :: 2023. november 20. 07:05 ::

Idén a réticsík, a garda és a laposkeszeg közül lehet választani

Az idén immár 15. alkalommal kerül sorra az "Év hala" választás, melynek célja: őshonos halaink ismertebbé tétele, népszerűsítése - írja közleményében a Magyar Haltani Társaság. A 2024-es év halát a réticsík, a garda és a laposkeszeg közül lehet kiválasztani. A szavazatokat 2023. december 31-én déli 12 óráig kell leadni a Magyar Haltani Társaság honlapján.

A választás egyik jelöltje a hajdani mocsárvilág tömeghala, a napjainkban még többfelé megtalálható, de állománynagyság tekintetében már rendkívüli mértékben visszaszorult réticsík. Egykori jelentőségét jól mutatja, hogy a 19. században még egy foglalkozás, a csíkászat is a nevét viselte. Ma már féltett és védett halunk, természetvédelmi értéke példányonként 10 000 Ft.

A másik választható faj a Balaton híres hala, a garda, melynek hajdani halászata Herman Ottó írása nyomán vált ismertté. Népszerűségének köszönhetően egy sokak által látogatott tihanyi rendezvény, a Garda Fesztivál vagy rövidebben Gardália is viseli ennek a különös és szép halunknak a nevét.

A társaság harmadik jelöltje a közepes és nagyobb folyóvizekben otthonos, de a kissé áramló vizekben másutt is előforduló laposkeszeg. Jellegzetessége a kissé nyújtottabb testforma, a felfelé nyíló száj és a hosszú farokalatti úszó. No meg az is, hogy oldalról erősen lapított, aminek köszönhetően könnyű ropogósra sütni, az íze pedig kiváló.

A Magyar Haltani Társaság minden halak iránt érdeklődő személy szavazatát szívesen fogadja, de jó tudni, hogy egy helyről csak egyetlen jelölést fogad el a rendszer.

(MTI)