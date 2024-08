Extra :: 2024. augusztus 2. 17:40 ::

Magyarok és szerbek közösen emlékeztek a nándorfehérvári diadalra - interjú Incze Bélával, az LH vezetőségi tagjával

Néhány nappal ezelőtt értesülhettünk róla a Légió Hungária felületein, hogy a mozgalom közös megemlékezést tartott a Club 451 nevű szerb szervezettel az 1456-os nándorfehérvári diadal évfordulóján Belgrádban. Természetesen e két megnevezés egyazon várost jelöli. Valljuk meg, azért nem egy szokványos esemény, de a Légió Hungária az elmúlt években számtalan alkalommal megmutatta már, hogy antisoviniszta módon képzeli el a Kárpát-medencei népek közötti kapcsolatot. Természetesen kizárólag azokkal, akik erre alkalmasak. Magyargyűlölő sovinisztákkal nincs és nem is lehet semmiféle párbeszéd. Erről kérdeztük Incze Bélát, a Légió Hungária vezetőségi tagját.

- Néhány legionárius bajtársunk már évek óta kapcsolatban állt velük. Az olasz CasaPound eseményein több alkalommal összefutottak már, innen jött a kiindulópont. Az egyik vezetőjükkel néhány hónappal ezelőtt találkoztam Budapesten. Ez az informális egyeztetés meggyőzött arról, hogy van értelme továbblépni, így a közelmúltban már nagyobb létszámban látogattak meg minket, immár formális keretek közt. Ez az összejövetel szintén eredményes volt - osztotta meg velünk a kapcsolatfelvétel módját.

Arra a kérdésre, ezután automatikusan jött-e, hogy szükség van egy ilyen közös rendezvényre, azt felelte, hogy szerb barátaik ötlete volt, hogy szervezzenek egy közös megemlékezést Nándorfehérvár apropóján.

- Mivel ez egy olyan pont a közös történelmünkben, ami összeköt, egyetértettünk abban, hogy remek a témaválasztás - szögezte le.

- Nándorfehérvár, a mai Belgrád belvárosában zajlott az esemény. Egy frekventált téren sorakoztunk fel, ahonnan menetoszlopunk bevonult a várba. Nagyon érdekes volt látni azt a hatást, amit kiváltott az összkép. Többen közülünk megjegyezték, hogy soha nem gondolták volna, hogy valaha előállhat egy olyan helyzet, hogy Belgrád belvárosában közösen fogjuk skandálni szerbekkel, hogy "Ria Ria Hungária". A járókelők és a rendezvényt biztosító rendőrök arcáról is azt olvastuk le, hogy nem mindennapi a cselekmény amit látnak, ugyanakkor szimpatikus volt számukra. A menetet bajtársaink a Club 451, illetve a Légió Hungária zászlói, továbbá természetesen szerb és magyar zászlók vezették fel, vált vállnak vetve. Egy ilyen felvonulásnak egyértelműen demonstratív jellege és aktuális üzenete is van. Ez leginkább abban csúcsosodott ki, hogy a jobboldali körökben kontinens-szerte alkalmazott "Europa, Jugend, Reconqusita" jelszavakat közösen skandáltuk - folytatta immár rátérve magára a megemlékezésre.

A várban mindkét szervezet elhelyezte az emlékezés virágait a diadal emlékkövénél, végezetül pedig egy-egy beszéd hangzott el a két mozgalom részéről. A beszédek rövidesen olvashatók lesznek a Légió Hungária honlapján, ezekben természetesen fontos elem volt az antisovinizmus jelentősége.

- Összességében mondhatom, hogy nem csak méltó, hanem felemelő és jövőbe mutató is volt az esemény. Fél évezreddel ezelőtt magyarok és szerbek közösen sorakoztak fel Nándorfehérvárnál, hogy megállítsák a hódítókat és most, 2024-ben ismét ez történt. Annak tudatában, hogy a két esemény közt milyen volt nemzeteink viszonya, ezt nagy előrelépésnek tartom - értékelte.

Az elmúlt években a Légió Hungária sokat tett azért, hogy a nemzeti jobboldalon sovinizmust meghaladó modellt mutasson be. Persze kettőn áll a vásár, ehhez kell a másik fél is, de úgy látszik, van fogadókészség. Ezért feltettük a kérdést, valóban ez lehet a jövő?

- Valóban kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bírunk, mondhatni, hogy az öreg kontinens keretein is túlívelővel, hiszen még az USA-ban is személyes kontaktunk van olyan jobboldaliakhoz, akik európai gyökereiket tartják meghatározónak. Az antisovinizmusnak hangsúlyosnak kell lennie ezeken a vonalakon is, de lássuk be, hogy magyar viszonylatban akkor van próbára téve ez az elv, ha a közvetlen környezetünkben kell kapcsolatokat létesíteni. Nekünk mindig elsődleges szempont, hogy olyan szervezetekkel ülünk le, akik kijelentik, hogy az adott országban élő magyarsággal szemben semmilyen ellenérzést nem táplálnak, kimondják, hogy joguk van identitásuk megőrzéséhez és szabad megéléséhez - válaszolta.

- Próbálta már velünk olyan szervezet is felvenni a kapcsolatot, akik ezekre a kérdésekre azt a diplomatikusnak gondolt választ adták, hogy "nem érthetünk egyet mindenben". Jobboldaliak vagyunk és keressük a kapcsolatot más országok jobboldali csoportjaival, de a szó pejoratív értelmében nem vagyunk nemzetköziek. Aki a Kárpát-medence bármely szegletében megkérdőjelezi a magyarság alapvető jogait, azzal nekünk nincs dolgunk, még akkor sem, ha bizonyos világnézeti kérdésekben hasonlóan gondolkozunk. Az ilyen kapcsolatoknak a kölcsönös tiszteleten kell alapulniuk, amit mi megadunk, de el is várunk - nyomatékosította.

- Tudjuk, hogy Magyarországon ez többekben megütközést kelt, és nincs is ezzel semmi probléma, hiszen ezek nem maguktól értetődő kapcsolatok. Rengeteg emberrel beszéltünk itthon erről a kérdésről. A többség elfogadta, sőt ma már részben, vagy egészében egyet is ért velünk. Természetesen vannak, akik vagy nem akarják ezt megérteni, vagy meghaladja a képességeiket. Egyik körrel sincs dolgunk, nincs semmi jelentőségük - világított rá.

- Akik megértették az érvelésünk többek közt azt látták be, hogy az elszakított területeken élő magyarság szempontjából sokkal ideálisabb, ha az adott országok jobboldali szervezetei közt bajtársi viszony van. A régi nemzeti radikális reflexek csak az ellentétek mélyítését eredményezték, és sokszor a helyi magyarságon csattant az ostor, ezzel szemben a militáns konzervatív válasz gyakorlati eredményeket hozott például Kárpátalján, de maradva a mostani példánál, több délvidéki barátunkat elhívtuk a belgrádi rendezvényre, akik a nap végén úgy indultak haza, hogy tudják: most már ott is vannak bajtársaik. Ezek a kapcsolatok nem csak nekünk, de a helyi magyaroknak is aranyat fognak érni - összegezte.

Lantos János - Kuruc.info